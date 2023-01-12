Персональный кредитный рейтинг российских заемщиков-физлиц вырос на 3,6%

УрБК, Челябинск, 12.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Челябинской области в ...11.01.2023 В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга заемщиков в 2022 году составило 608 баллов
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Свердловской ...22.12.2022 Значение ПКР заемщиков по автокредитам на Южном Урале в 2022 году составило 549 баллов
УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков ...31.05.2022 На Среднем Урале значение ПКР заемщиков по автокредитам в апреле составило 545 баллов
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...09.12.2021 Среднее значение ПКР ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре составило 716 баллов
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в ...