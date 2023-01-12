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Персональный кредитный рейтинг российских заемщиков-физлиц вырос на 3,6%

УрБК, Москва, 06.09.2023. За январь-сентябрь 2023 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) российских заемщиков-физлиц выросло с 605 до 627 баллов (+3,6%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом среди всех видов заимствований в наибольшей степени рейтинг увеличился у получателей потребкредитов — с 524 до 545 баллов.

Среди регионов РФ самое большое значение ПКР отмечено в Санкт-Петербурге (681 балл), ЯНАО (662) и Московской области (654).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение в наибольшей степени значения рейтинга у получателей потребкредитов указывает на приоритетную работу банков над качеством беззалоговых обязательств граждан.
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