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Средний кредитный рейтинг россиян в июне снизился на 2 пункта за год

УрБК, Москва, 28.09.2025. Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2025 года составил 707 баллов, снизившись на 2 пункта за год. В месячном отношении рейтинг не изменился. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Рейтинг заемщиков-женщин составил 725 баллов, не изменившись за год. Рейтинг заемщиков-мужчин в годовом отношении снизился на 5 баллов, до 686.

В возрастном аспекте сильнее всего снизился рейтинг заемщиков до 25 лет, до 626 баллов в среднем (-24 пункта в годовом и -3 пункта в месячном отношении). У заемщиков 25-45 лет кредитный рейтинг составил 690 баллов (-5 пунктов в годовом отношении, без изменений в месячном отношении). Средний кредитный рейтинг заемщиков 45-65 лет остался без изменений, как по сравнению с маем, так и в годовом отношении. Рейтинг заемщиков старше 65 лет составил 750 баллов (+2 пункта за год, +1 пункт за месяц).

Отметим, что самый высокий кредитный рейтинг зафиксирован у женщин старше 60-65 лет (755 баллов), а самый низкий — у мужчин 20-25 лет (601 балл). Данные позиции, несмотря на динамику (753 балла и 628 баллов в прошлом году соответственно), не изменились.
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