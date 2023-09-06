Средний кредитный рейтинг россиян в июне снизился на 2 пункта за год

УрБК, Москва, 06.09.2023. За январь-сентябрь 2023 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...21.05.2020 Средний кредитный рейтинг российских заемщиков за год снизился на 5,4%
УрБК, Москва, 21.05.2020. Общее число заявок на получение кредитов в РФ в апреле 2020 года сократилось на 52,3% по ...13.03.2020 В Челябинской области доля просроченной задолженности по потребкредитам снизилась на 2,9 процентного пункта
УрБК, Челябинск, 13.03.2020. В Челябинской области в IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 ...13.03.2020 В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребкредитам снизилась на 2,7 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. В Свердловской области в IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 ...13.03.2020 Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в РФ за год снизилась на 3 процентных пункта
УрБК, Москва, 13.03.2020. В IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским ...