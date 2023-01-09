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09.01.2023

В России уровень одобрения заявок на получение кредита от частных клиентов за год снизился на 7 процентных пунктов

В 2022 году российские банки одобрили 26% заявок на получение кредита от частных клиентов. За год этот показатель сократился на 7 процентных пунктов (в 2021 году — 33%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уточняется, что уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) говорит о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сохраняли низкий аппетит к риску на протяжении всего года, но при этом оперативно реагировали на смену потребительского спроса в его различных диапазонах. Также он отмечает, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам.

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