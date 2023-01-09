В России уровень одобрения заявок на получение кредита от частных клиентов за год снизился на 7 процентных пунктов

УрБК, Москва, 09.01.2023. В 2022 году российские банки одобрили 26% заявок на получение кредита от частных клиентов. За год этот показатель сократился на 7 процентных пунктов (в 2021 году — 33%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Уточняется, что уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) говорит о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сохраняли низкий аппетит к риску на протяжении всего года, но при этом оперативно реагировали на смену потребительского спроса в его различных диапазонах. Также он отмечает, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам.