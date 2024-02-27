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«Эксперт РА» спрогнозировал темп роста кредитования крупного бизнеса в России на уровне 15% в 2024 году

УрБК, Москва, 02.04.2024. Темп роста автокредитования в России в 2024 году составит 20%, ипотечного кредитования — 15%. Портфель крупного бизнеса прибавит 15%, малого и среднего бизнеса — 20%, необеспеченного потребительского кредитования (НПК) физических лиц — 8%. Такой прогноз дало рейтинговое агентство «Эксперт РА» в докладе «Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост».

«Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отложенного спроса со стороны бизнеса и граждан на фоне господдержки промышленности и ипотечного кредитования. Снижение силы этих факторов приведет к замедлению банковского рынка в 2024 году», — резюмировали эксперты агентства.

Условия кредитования юридических лиц, согласно предположениям экспертов, будут ужесточены, однако «сохраняющееся госфинансирование по ряду программ поддержит высокий темп роста кредитов: портфель крупного бизнеса прибавит от 13% до 15%, а МСБ вырастет на 20%».

Меры, предпринимаемые ЦБ РФ, привели к сокращению портфеля необеспеченных кредитов физических лиц в декабре 2023 года. В 2024 году эксперты ожидают снижения прироста портфелей до 8% в потребительских ссудах и до 15% в ипотеке. В сфере автокредитования аналитики прогнозируют в 2024 году умеренное замедление темпов роста до 20%, связанное в основном с реализацией потенциала отложенного спроса.

«Мы ожидаем среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за долл. США, при этом внутри года возможны периоды повышенной волатильности. Экономика продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году в реальном выражении на 2%. В II полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и, по оценкам агентства, к концу года составит около 12%, при этом инфляция по итогам 2024-го будет находиться в диапазоне 5,0-5,5% против 7,4% за 2023 год», — указано в докладе.
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