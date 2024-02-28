Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%

Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло 80 тыс. ед., что составило ...28.02.2024 В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом
УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...14.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в III квартале автокредитов
УрБК, Челябинск, 14.11.2023. В Челябинской области в III квартале 2023 года выдали 8 тыс. 027 кредитов на покупку новых ...18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...06.04.2023 Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов
УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...