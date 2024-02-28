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Вчера, 15:02

Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%

УрБК, Москва, 27.03.2024. Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло 80 тыс. ед., что составило 77,5% об общего числа выданных автокредитов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным НБКИ, это максимальная доля новых автомобилей за последний год и, соответственно, минимальная — автомашин с пробегом (22,5%).

При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили увеличилось на 129,9% (в феврале 2023 года — 34,8 тыс. ед.), а доля — на 18,3 процентных пункта (в феврале 2023 года — 59,2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, доля выданных кредитов на новые автомобили растет почти постоянно с лета 2023 года. Он объясняет такую динамику увеличением продаж новых машин и повышением выдачи автокредитов на их приобретение.
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