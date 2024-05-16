МВД России предложило ужесточить правила регистрации ввезенных автомобилей

УрБК, Москва, 16.05.2024. В комитете Госдумы по промышленности и торговле предложили каждый год проводить индексацию ...03.04.2024 Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора
УрБК, Москва, 03.04.2024. Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с ...01.08.2023 В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта
УрБК, Москва, 01.08.2023. С 1 августа в России вступает в силу постановление кабмина, согласно которому будет повышен ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...