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Вчера, 14:03

МВД России предложило ужесточить правила регистрации ввезенных автомобилей

УрБК, Москва, 17.06.2024. Госавтоинспекция может получить право не регистрировать ввезенный в Россию и перепроданный в течение года автомобиль без уплаты повышенного коммерческого утильсбора. Соответствующие поправки в закон о госрегистрации внесены в Госдуму, пишут «Известия».

Поправка, как пишет издание, должна будет «пресечь распространенную практику, когда автомобиль ввозится якобы для личного пользования с оплатой утильсбора по льготному тарифу, а затем продается».

В настоящее время граждане, ввозящие автомобиль в РФ для личного пользования, могут оплатить утильсбор по льготному тарифу (3,4 тыс. руб. для машин не старше трех лет и 5,2 тыс. руб. для остальных автомобилей). Однако если ввезенная машина будет продана в течение года, то новому владельцу придется уплатить повышенный коммерческий утильсбор от 300 тыс. руб. до 1,3 млн руб., иначе его машину не зарегистрируют.

Ранее УрБК писал, что в комитете Госдумы по промышленности и торговле предложили проводить индексацию утилизационного сбора для всей колесной техники каждый год, с 2024 по 2030 год включительно.
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