Продажи новых легковых машин в России упали за неделю на 3,4%

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Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

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УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...

Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%

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Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%

УрБК, Москва, 12.05.2020. Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению ...