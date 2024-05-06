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Вчера, 11:21

Продажи новых легковых машин в России упали за неделю на 3,4%

УрБК, Москва, 28.05.2024. В период с 20 по 26 мая 2024 года в России было продано 33 тыс. 203 новых легковых автомобиля, доля легковых машин составила 86% (28 тыс. 593 штуки). По отношению к предыдущей неделе снижение продаж легковых автомобилей составило 3,4%, сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и с учетом собственной сегментации.

Продажи грузовых автомобилей увеличились на 3,3% (до 2 тыс. 346 шт.), легких коммерческих (LCV) — на 10% (до 1 тыс. 929 шт.). А наибольший рыночный рост показывают автобусы — 12,4% (до 335 шт.). В целом авторынок за прошедшую неделю продемонстрировал снижение на 2,1%.

По итогам мая 2024 года в России может быть продано 118-120 тыс. легковых автомобилей, приводит собственные расчеты «Коммерсантъ», что будет на 12-14% меньше, чем в апреле 2024 года. Гендиректор автодилера «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что по итогам мая продажи будут ниже апреля на 5-10%, поскольку треть месяца пришлась на праздничные дни.

В целом же, по словам аналитика Владимира Беспалова, объемы продаж автомобилей в РФ вышли на уровень 120-130 тыс. штук, что соответствует «нормальному докризисному рынку». По сравнению с маем 2023 года продажи по итогам мая 2024 года могут оказаться больше на 63-66%.
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