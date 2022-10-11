ППК «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение об обмене данными

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Публично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение об обмене данными в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы объявлений «Авито».



Соответствующие документы подписали заместитель генерального директора ППК «Роскадастр» Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.



«Одним из приоритетных направлений деятельности ППК «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» является развитие цифровых услуг и сервисов. Это открывает широкие перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области создания инструментов для анализа рынка недвижимости. Уверен, обмен лучшими практиками будет способствовать повышению качества и скорости оказания услуг в сфере земли и недвижимости гражданам, бизнесу и государству», — отметил замглавы ППК «Роскадастр».



В рамках соглашения ППК «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» интегрируют свои сервисы для взаимного обмена сведениями об объектах недвижимости, что позволит создать углубленную аналитику рынка на основе данных о сделках и объектах.



«Это соглашение становится отправной точкой для масштабного проекта по интеграции данных и сервисов, которое поможет миллионам пользователей «Авито Недвижимость» и Росреестра эффективнее решать жилищные вопросы и предпринимательские задачи. Общее сотрудничество позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, упростить процедуры поиска и оформления сделок, а также получать объективную оценку рыночной или кадастровой стоимости. Все это положительно скажется как на покупателях и продавцах, так и на профессиональной среде агентов и застройщиков», — прокомментировал замглавы «Авито».