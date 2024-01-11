Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с ...

В Свердловской области продажи иномарок с пробегом за год выросли на 21%

УрБК, Москва, 12.10.2023. Более 50% проданных в сентябре 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за ...

Доля иностранного автопрома на российском рынке выросла в два раза

В России доля дизельных автомобилей выросла в три раза за шесть лет

УрБК, Москва, 04.02.2013. Доля дизельных автомобилей в общем объеме продаж выросла в 3 раза за 6 лет. В 2006 году ...