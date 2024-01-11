Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с ...12.10.2023 Доля иностранного автопрома на российском рынке выросла в два раза
УрБК, Москва, 12.10.2023. Более 50% проданных в сентябре 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за ...04.02.2013 В России доля дизельных автомобилей выросла в три раза за шесть лет
УрБК, Москва, 04.02.2013. Доля дизельных автомобилей в общем объеме продаж выросла в 3 раза за 6 лет. В 2006 году ...30.01.2013 AVITO: иномарки занимают 74% вторичного рынка автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2013. Российские автомобили заняли 26% рынка подержанных машин по итогам 2012 года, остальные ...03.05.2011 Доля продаж иномарок российской сборки выросла до 40,4%
УрБК, Москва, 03.05.2011. Продажи легковых автомобилей в I квартале 2011 года выросли на 77,7% и составили 494,5 тыс. ...