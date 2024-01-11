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11.01.2024

Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России

УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего объема продаж, сообщили эксперты агентства «Автостат». По итогам 2022 года этот показатель составлял 25%, то есть за год он увеличился в 2,2 раза.

«Наиболее существенно выросла доля реализации автомобилей, поставляемых по официальному импорту (по сути, из КНР) — с 14% до 42%, то есть втрое. А вот доля рынка альтернативного (параллельного) импорта прибавила незначительно — с 11% до 12%», — пишет «Автостат».

Доля продаж российских марок автомобилей выросла в 2023 году до 33% с 29% в 2022 году.

При этом доля продаж иномарок отечественной сборки сократилась с 46% до 13%.

«Если в 2022 году на нашем рынке доминировали иностранные автомобили российского производства, то в 2023 году уже первенствуют те, что были собраны за рубежом», — пишет издание.
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