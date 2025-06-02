УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:45

Глава Минпромторга анонсировал сокращение параллельного импорта

УрБК, Москва, 08.09.2025. Минпромторг России будет сокращать список параллельного импорта. Об этом глава ведомства Антон Алиханов рассказал в интервью ТАСС.

«За период с января по июль 2025 года с применением механизма параллельного импорта ввезено товаров общей стоимостью 14,6 млрд долл. США. По итогам 2025 года прогнозный объем параллельного импорта составит порядка 25 млрд долл. США. При этом отмечу, что мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта», — сказал А. Алиханов.

Список будут продолжать сокращать исходя из развития российских производств таких товаров либо организации поставок аналогов из дружественных стран, уточнил министр.
