Глава Минпромторга анонсировал сокращение параллельного импорта

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России постепенно снижается объем параллельного импорта. За I квартал 2025 года он составил ...25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц
Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в ...25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц
УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США
За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США
УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...