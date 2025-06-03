УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:55

Минпромторг назвал возможные требования для возращения зарубежных компаний

УрБК, Москва, 18.06.2025. Глава Минпромторга Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме озвучил возможные требования для возращения зарубежных компаний в РФ. В их число входит реинвестирование прибыли, локализация производства, а также открытие филиалов в исторических регионах России, передает ТАСС.

При этом А. Алиханов отметил, что о конкретных условиях говорить рано, так как санкции, введенные западными странами, еще не отменены.

По его словам, власти в первую очередь интересуют совместные производства на территории страны. Зарубежные компании не должны рассматривать Россию исключительно как рынок сбыта.

Также А. Алиханов добавил, что при возвращении иностранного бизнеса будет учитываться то, как компании ушли с российского рынка, и сохранили ли они возможность для возобновления кооперации.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2025 Иностранный бизнес не обращался в Минпромторг по вопросу возвращения в Россию

УрБК, Москва, 03.06.2025. Представители зарубежного бизнеса еще не подавали официальных обращений в Минпромторг по ...

24.04.2025 Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности РФ оценили в 2 млн человек

УрБК, Москва, 24.04.2025. Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности РФ оценивается почти в 2 млн человек. Из них ...

25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в ...

25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...

08.07.2024 Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18