Минпромторг назвал возможные требования для возращения зарубежных компаний

Материалы по теме

Иностранный бизнес не обращался в Минпромторг по вопросу возвращения в Россию

УрБК, Москва, 03.06.2025. Представители зарубежного бизнеса еще не подавали официальных обращений в Минпромторг по ...

Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности РФ оценили в 2 млн человек

УрБК, Москва, 24.04.2025. Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности РФ оценивается почти в 2 млн человек. Из них ...

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в ...

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...

Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...