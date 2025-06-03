Минпромторг назвал возможные требования для возращения зарубежных компаний

УрБК, Москва, 03.06.2025. Представители зарубежного бизнеса еще не подавали официальных обращений в Минпромторг по ...24.04.2025 Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности РФ оценили в 2 млн человек
УрБК, Москва, 24.04.2025. Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности РФ оценивается почти в 2 млн человек. Из них ...25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц
Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в ...25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц
УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...08.07.2024 Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...