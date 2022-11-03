Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...03.11.2022 Минпромторг РФ добавил алкоголь в список товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ включил алкоголь в список товаров, доступных для ввоза по параллельному импорту. Туда попали такие ...03.11.2022 Минпромторг РФ добавил алкоголь в список товаров для параллельного импорта
УрБК, Москва, 03.11.2022. Минпромторг РФ включил алкоголь в список товаров, доступных для ввоза по параллельному ...19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США
За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США
УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...