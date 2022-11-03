УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в сегментах одежды, обуви и электроники. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет ТАСС.

По его словам, эта тенденция обусловлена развитием производства и выходом на рынок новой качественной российской продукции.

Он добавил, что в следующем году предполагается «точечно» пересмотреть список товаров, разрешенных для параллельного импорта.

«Власти однозначно будут сокращать этот список. Но исключать продукцию из списка будут осторожно, чтобы не допустить недостатка тех или иных товаров», — сказал А. Алиханов.

Напомним, что механизм параллельного импорта (ввоз товаров в страну без разрешения производителя или владельца прав) функционирует в России с 2022 года.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 13:59 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...

03.11.2022 Минпромторг РФ добавил алкоголь в список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ включил алкоголь в список товаров, доступных для ввоза по параллельному импорту. Туда попали такие ...

03.11.2022 Минпромторг РФ добавил алкоголь в список товаров для параллельного импорта

УрБК, Москва, 03.11.2022. Минпромторг РФ включил алкоголь в список товаров, доступных для ввоза по параллельному ...

19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...

19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (539)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18