Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в сегментах одежды, обуви и электроники. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет ТАСС.



По его словам, эта тенденция обусловлена развитием производства и выходом на рынок новой качественной российской продукции.



Он добавил, что в следующем году предполагается «точечно» пересмотреть список товаров, разрешенных для параллельного импорта.



«Власти однозначно будут сокращать этот список. Но исключать продукцию из списка будут осторожно, чтобы не допустить недостатка тех или иных товаров», — сказал А. Алиханов.



Напомним, что механизм параллельного импорта (ввоз товаров в страну без разрешения производителя или владельца прав) функционирует в России с 2022 года.