В России на 20% сократилась доля параллельного импорта в объеме поставок ноутбуков

УрБК, Москва, 22.01.2024. В 2023 году доля поставок в Россию ноутбуков через механизм параллельного импорта уменьшилась ...11.01.2024 Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России
Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего объема продаж, сообщили ...11.01.2024 Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России
УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США
УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...02.09.2022 Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год
УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...