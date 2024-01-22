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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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22.01.2024

В России на 20% сократилась доля параллельного импорта в объеме поставок ноутбуков

В 2023 году доля поставок в Россию ноутбуков через механизм параллельного импорта уменьшилась в полтора раза, до 33% от общего объема ввоза. В 2022 году этот показатель составлял 53%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GS Group.

По информации компании, в целом в страну поставлено 2 млн ноутбуков, что на 41% уступает показателю 2022 года.

Подобная ситуация фиксируется и в других сегментах потребительской электроники. Так, по данным GS Group, доля ввезенных с помощью параллельного импорта планшетов в общем объеме ввоза за год снизилась с 27% до 15%. В целом в РФ в 2023 году поставили 1,3 млн планшетов, что на 26% меньше результата 2022 года.

По словам представителя GS Group, своих позиций в стране лишились почти все официально ушедшие из РФ производители потребительской электроники, за исключением Apple.

В компании уменьшение доли техники, ввезенной с помощью параллельного импорта, объясняют выходом в 2023 году на рынок страны целого ряда китайских вендоров электроники.
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