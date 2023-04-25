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Продажи ноутбуков в РФ в I полугодии снизились более чем на 10%

УрБК, Москва, 05.07.2023. Продажи ноутбуков в РФ в I полугодии 2023 года снизились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на участников рынка.

По данным Price.ru, спрос на ноутбуки в целом снизился на 14%. Популярность бренда HP уменьшилась на 36%, Asus — на 35%, Acer и Lenovo — на 29%, Toshiba — на 24%, а Apple — на 7%. В то же время стали более востребованными MSI (плюс 38%), Huawei (плюс 47%), Xiaomi (плюс 8%), Digma (плюс 88%) и Gigabyte (плюс 139%). Такая динамика отражает замещение ушедших из России производителей более доступными аналогами.

Отдельно отмечается, что самыми востребованными были игровые ноутбуки, но интерес к ним за год снизился на 9%.

В МТС рассказали, что за январь-май 2023 года было продано 1,1 млн ноутбуков, что на 12% уступает прошлогоднему результату. Средняя цена устройства сократилась на 15%: с 67,5 тыс. руб. до 57,3 тыс. руб.

В то же время в объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota сообщили о росте доли продаж ноутбуков в 2,5 раза по сравнению с I полугодием 2022 года.
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