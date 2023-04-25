Продажи ноутбуков в РФ в I полугодии снизились более чем на 10%

УрБК, Москва, 25.04.2023. В I квартале текущего года продажи ноутбуков в России упали на 20% и составили 812 тыс. штук. ...16.12.2022 В России на 65% сократились поставки ноутбуков
В России за 11 месяцев поставки ноутбуков сократились до 2,76 млн штук. Это на 65% меньше, чем в аналогичный период ...16.12.2022 В России на 65% сократились поставки ноутбуков
УрБК, Москва, 16.12.2022. В России за 11 месяцев поставки ноутбуков сократились до 2,76 млн штук. Это на 65% меньше, ...07.11.2022 Продажи ноутбуков в России с начала года упали на 32%
УрБК, Москва, 07.11.2022. В России продажи ноутбуков в III квартале упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом ...13.10.2022 В Екатеринбурге продажи подержанных ноутбуков за год выросли на 28%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. В январе-сентябре 2022 года продажи новых и подержанных ноутбуков в Екатеринбурге ...