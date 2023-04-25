Продажи ноутбуков в РФ в I полугодии снизились более чем на 10%

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В России на 65% сократились поставки ноутбуков

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УрБК, Москва, 16.12.2022. В России за 11 месяцев поставки ноутбуков сократились до 2,76 млн штук. Это на 65% меньше, ...

Продажи ноутбуков в России с начала года упали на 32%

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В Екатеринбурге продажи подержанных ноутбуков за год выросли на 28%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. В январе-сентябре 2022 года продажи новых и подержанных ноутбуков в Екатеринбурге ...