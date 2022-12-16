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Вчера, 11:42

В I квартале 2023 года продажи ноутбуков в России упали на 20%

УрБК, Москва, 25.04.2023. В I квартале текущего года продажи ноутбуков в России упали на 20% и составили 812 тыс. штук. В финансовом эквиваленте падение достигло 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма продаж составила 45,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

«Больше всего упали продажи у ушедших брендов, а именно HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%), Dell (на 75%), Apple (на 34%) и других. Наибольший рост продемонстрировали китайские устройства, такие как Haier (на 23%), ThundeRobot (более 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньский Gigabyte (на 42%)», — говорится в сообщении.

При этом, в сегменте стационарных компьютеров эксперты также отметили падение объемов продаж. Так, количество проданных устройств в I квартале 2023 года составило 278 тыс. штук, что на 6% меньше показателей аналогичного периода в прошлом году. В денежном эквиваленте падение составило 31% — до 12,1 млрд руб. При этом отмечается, что самым продаваемым брендом настольных компьютеров стала техника российской марки iRU, ее доля в штуках составляет 20%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 15%.

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