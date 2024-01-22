В России на 20% сократилась доля параллельного импорта в объеме поставок ноутбуков

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Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России

Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего объема продаж, сообщили ...

Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России

УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...

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УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...

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Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год

УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...