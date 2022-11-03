Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц

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Минпромторг РФ добавил алкоголь в список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ включил алкоголь в список товаров, доступных для ввоза по параллельному импорту. Туда попали такие ...

Минпромторг РФ добавил алкоголь в список товаров для параллельного импорта

УрБК, Москва, 03.11.2022. Минпромторг РФ включил алкоголь в список товаров, доступных для ввоза по параллельному ...

Объем параллельного импорта в РФ превысил 12 млрд долл. США

УрБК, Москва, 24.10.2022. Объем параллельного импорта в Россию после его легализации каждый месяц увеличивается на 12%. ...

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...