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Свердловская область улучшает инвестклимат

Свердловская область улучшает инвестклиматГлава Свердловской области Денис Паслер в ходе заседания Инвестиционного комитета поручил региональному правительству усилить работу по привлечению инвестиций, в том числе с использованием цифровых сервисов. Цифровые продукты должны помочь региону в реализации инвестпроектов и привлечении средств. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Задача, которую сегодня поставил инвестиционному блоку правительства — активизировать работу по всем направлениям, обеспечить наполнение всех систем поддержки инвесторов актуальной информацией и выстроить работу с муниципалитетами», — сообщил Д. Паслер.

Одним из важных проектов по организации работы с инвесторами в электронном формате является цифровая Инвестиционная карта. С помощью данного сервиса представители бизнеса могут найти подходящий для их проекта земельный участок. На текущий момент карта содержит информацию о 629 участках земли и 245 объектах недвижимости, которые могут быть предоставлены предпринимателям. Отметим, что инвесткарта является одной из составляющих инвестиционного стандарта региона и проходит оценку в рамках национального рейтинга инвестклимата.

По словам заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина, идет работа по развитию и расширению сервисов, предоставляемых инвесткартой. Так, недавно она была интегрирована с ГИС «Торги».

Завершается реализация проекта по обмену информацией с Корпорацией МСП в части перечней государственного и муниципального имущества, ведется объединение с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности. Кроме того, размещать объекты на карте получили возможность частные собственники.

Помимо этого, инвесткарта предоставляет сервисы «Подбор земли», «Оценка туристического потенциала», «Подписка на объект» и другие.

Еще одной важной возможностью, предоставляемой инвесткартой, является интеграция с ведомственной информационной платформой «Инвестиционный комплекс Свердловской области», объединяющей информсистемы и ресурсы всех ведомств региона. Благодаря данной платформе инвесторы могут автоматизировать предоставление информации о проектах, ускорить рассмотрение и повысить эффективность подачи заявок. Также система предоставляет информацию о мерах господдержки и возможности их получения в дистанционном формате.

На текущий момент в систему «Инвесткомплекс» внесено 1,2 тыс. проектов от региональных и муниципальных властей. Именно в эту систему будет переводиться работа по сопровождению инвесторов и взаимодействию с деловыми общественными объединениями в рамках региона.

На данный момент для привлечения инвесторов в области действуют налоговые льготы и преференции, инфраструктурная поддержка, преференциальные режимы. Также для участников приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) предусмотрены комплексные инструменты. Всего по состоянию на 1 мая 2025 года статус участника ПИП имеют 19 субъектов инвестиционной деятельности, в том числе 16 — по новому строительству. Помимо этого, регион оперативно рассматривает различные спорные ситуации по широкому кругу вопросов, включая взаимодействие с контрольно-надзорными органами, и проводит досудебное урегулирование споров инвесторов.

Стоит отметить, что Средний Урал в нынешнем году повысил свою инвестиционную привлекательность. Регион вошел в топ-10 национального рейтинга регионов по качеству инвестклимата, который составило Агентство стратегических инициатив (АСИ), став одним из лучших мест для ведения бизнеса в России.

«В Национальном рейтинге инвестиционного климата по итогам 2024 года Свердловская область улучшила свои позиции, но для того, чтобы претендовать на лидерство, нужны эффективные решения — в том числе цифровые», — сообщил Д. Паслер.

Отметим, что в прошлом году инвестиции в основной капитал Среднего Урала составили 898,2 млрд руб., что на 17,1% больше, чем в предыдущем году. Напомним, что объем вложений в экономику региона в 2023 году составил 720 млрд руб., показав рост на 16% по сравнению с 2022 годом. Согласно оценке министерства инвестиций и развития Свердловской области, в текущем году объем инвестиций достигнет 1 трлн руб. Также в 2024 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» улучшило прогноз кредитного рейтинга региона со «стабильного» до «позитивного», оценив инвестиционный климат Среднего Урала как комфортный и умеренно благоприятный.
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