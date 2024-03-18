На Среднем Урале растут инвестиции в экономику

В Свердловской области продолжает расти объем инвестиций в экономику. В 2024 году он достиг 898,2 млрд руб., что на 17,1% больше, чем в предыдущем году, сообщил департамент информполитики региона. Улучшение инвестиционного климата является результатом системной и последовательной работы, проводимой губернатором Евгением Куйвашевым и его командой, по формированию привлекательной деловой среды и совершенствованию мер поддержки бизнеса.«Евгений Куйвашев ставит задачу по формированию благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области. Притоку инвестиций способствуют развитие инфраструктуры, совершенствование инструментов государственной поддержки и реализация крупных мегапроектов, таких как «Сухой порт». Эти инициативы играют ключевую роль в создании устойчивой экономики и повышении конкурентоспособности Свердловской области, прямо влияют на повышение качества жизни людей», — отметил заместитель губернатора области Дмитрий Ионин.Второй год подряд лидирующей отраслью по притоку капитала становится сфера транспортировки и хранения. Инвестиции в нее составили 21,8% от общего объема (195,9 млрд руб.). В обрабатывающие производства было вложено 18,8% (168,7 млрд руб.), а в деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 9,3% (83,4 млрд руб.). Доля собственных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 59% (без учета субъектов МСП).Напомним, что объем вложений в экономику региона в 2023 году составил 720 млрд руб., показав рост на 16% по сравнению с 2022 годом.По словам Евгения Куйвашева, то, что регион стал территорией активного инвестиционного роста, является результатом комплексного подхода, включающего развитие мер поддержки предпринимателей, снятие административных барьеров, расширение инвестиционной инфраструктуры, повышение эффективности институтов развития и, главное, опору на мнение представителей бизнеса и ведение с ними диалога.Так, например, на Среднем Урале региональное законодательство предусматривает более 80 льгот и преференций для бизнеса, чья сумма в прошлом году достигла 30 млрд руб. Также на территории Свердловской области действует инвестиционная декларация, в которой правительством региона определены 11 приоритетных направлений инвестиционного развития. Они включают как традиционные отрасли, такие как металлургия и машиностроение, так и новые перспективные ниши: промышленная экология, туризм и креативные индустрии. Данная декларация дает бизнесу на территории региона гарантии содействия со стороны институтов развития в ходе реализации инвестпроектов.Большую работу проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Его инструментами поддержки за прошлый год воспользовались около 11 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Помощь, оказываемая по принципу одного окна, на котором строится взаимодействие бизнеса с институтами развития в области, позволила на начало 2025 года увеличить количество субъектов МСП до более чем 200 тыс. и довести численность самозанятых до 360,5 тыс. человек. На данный момент в секторе МСП в области занято более 922 тыс. человек.Помимо этого, регион оперативно рассматривает различные спорные ситуации по широкому кругу вопросов, включая взаимодействие с контрольно-надзорными органами, и проводит досудебное урегулирование споров инвесторов.Отметим, что для ведения диалога с бизнесом и его развития, а также для кооперации между предпринимателями активно внедряются цифровые решения. В частности, цифровая платформа экосистемы «Космос» помогает своим резидентам не только получить земельный или производственный участок, но и находить нужных поставщиков с максимальным удобством и скоростью. В нынешнем году на платформу планируется привлечь отраслевые союзы и предприятия из других регионов.Еще одним важным цифровым сервисом в свердловском регионе является инвестиционная карта, которая позволяет не только получить онлайн справку о градостроительных ограничениях, но и предложить свой объект для размещения в нем бизнеса.Таким образом, продолжающийся прирост инвестиций в Свердловскую область показывает стабильность развития экономики и положительную динамику привлекательности региона для предпринимателей, обеспечиваемую, в том числе, усилиями властей. Ранее, в 2024 году, рейтинговое агентство «Эксперт РА» улучшило прогноз кредитного рейтинга региона со «стабильного» до «позитивного», оценив инвестиционный климат Среднего Урала как комфортный и умеренно благоприятный.