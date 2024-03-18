В Свердловской области объем инвестиций в экономику за год вырос на 17%

Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2023 году составил 720,4 млрд руб. В сопоставимых ценах этот ...18.03.2024 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за год вырос более чем на четверть
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2023 году составил 720,4 ...01.12.2023 Объем инвестиций в экономику Свердловской области за 9 месяцев 2023 года увеличился на сумму более 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области по итогам января-сентября 2023 ...20.03.2023 Инвестиции в Свердловскую область за 2022 год выросли на 29%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За 2022 год инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб. ...22.06.2010 В I квартале 2010 года объем инвестиций в основной капитал РФ снизился на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года
УрБК, Москва, 22.06.2010. В I квартале 2010 года в экономику России вложено 1262,6 млрд. рублей инвестиций в основной ...