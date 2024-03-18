В Свердловской области объем инвестиций в экономику за год вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Свердловской области объем инвестиций в экономику за 2024 год вырос на 17,1%, достигнув 898,2 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Лидирующей отраслью по притоку капитала стала «транспортировка и хранение». Инвестиции в нее составили 21,8% от общего объема (195,9 млрд руб.). В обрабатывающие производства было вложено 18,8% (168,7 млрд руб.), а в деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 9,3% (83,4 млрд руб.). Доля собственных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 59% (без учета субъектов МСП). Отметим, что объем вложений в экономику региона в 2023 году составил 720 млрд руб., показав рост на 16% по сравнению с 2022 годом. «Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по формированию благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области. Притоку инвестиций способствует развитие инфраструктуры, совершенствование инструментов государственной поддержки и реализация крупных мегапроектов, таких как «Сухой порт». Эти инициативы играют ключевую роль в создании устойчивой экономики и повышении конкурентоспособности Свердловской области, прямо влияют на повышение качества жизни людей», — сообщил замгубернатора региона Дмитрий Ионин.

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