Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил ТЛЦ «Уральский» статус приоритетного инвестиционного проекта

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УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил транспортно-логистическому ...

Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...

Свердловское правительство одобрило поправки в закон о поддержке субъектов инвестиционной деятельности для развития проекта «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках развития проекта «Сухой порт» свердловский кабинет министров одобрил поправки ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление на два года срока реализации инвестиционных ...

Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...