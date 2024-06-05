Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил ТЛЦ «Уральский» статус приоритетного инвестиционного проекта

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил транспортно-логистическому ...05.06.2024 Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...27.10.2023 Свердловское правительство одобрило поправки в закон о поддержке субъектов инвестиционной деятельности для развития проекта «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках развития проекта «Сухой порт» свердловский кабинет министров одобрил поправки ...25.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление на два года срока реализации инвестиционных ...18.04.2023 Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...