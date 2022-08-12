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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством СвЖД проекты «Сухого порта» и наземного метро

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня встречу с главой Свердловской железной дороги (СвЖД) Павлом Бурцевым, который был назначен на эту должность в конце августа 2023 года. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством СвЖД проекты «Сухого порта» и наземного метро
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Темой переговоров губернатора и начальника СвЖД стало развитие железнодорожной отрасли, реализация проекта «Сухой порт», а также строительство кольцевой электрички вокруг Екатеринбурга.

«Свердловская железная дорога для нас стратегический партнер. У нас очень много перспективных проектов по развитию пассажирского движения — внутрирегионального и межрегионального. Уверен, что мы продолжим реализацию начатых проектов по развитию сети пассажирских железнодорожных перевозок и обсудим с вами перспективные направления. Вы знаете, что мы реализуем проект «Сухой порт», для нас он очень важен, потому что за ним — создание новых рабочих мест, увеличение трафика, создание сборочных производств. Это серьезный проект, и я рассчитываю, что со Свердловской железной дорогой мы одинаково будем видеть значимость этого и других проектов», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что идею создания «Сухого порта» в Екатеринбурге свердловский губернатор озвучил в июле 2022 года. В рамках реализации проекта уже открыт логистический центр «Уральский». Трехстороннее соглашение о создании первого Новокольцовского маршрута подписано на выставке ИННОПРОМ летом 2022 года. О введении в эксплуатацию железной дороги договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Алексей Орлов и на тот момент начальник СвЖД Иван Колесников.
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