Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством СвЖД проекты «Сухого порта» и наземного метро

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун Дня строителя провел встречу с ...22.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил продлить маршруты «Ласточек» на север региона
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минтрансу в ...21.07.2022 В Свердловской области к 1 августа сформируют состав рабочей группы по созданию «сухого порта»
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области должно к 1 августа выбрать состав межведомственной ...15.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава СвЖД Иван Колесников обсудили планы по развитию логистической инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение с СвЖД о создании Новокольцовского маршрута
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и ...