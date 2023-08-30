В Свердловской области более 80 км трассы Пермь — Екатеринбург расширили до четырех полос

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В Свердловской области рабочие уложили 12 км асфальтобетона на скоростной трассе ...06.07.2023 Участок трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будет закрыт в течение двух дней
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург 6 и 7 июля будет закрыто движение на участке ...12.05.2023 Сроки перекрытия автодороги Пермь — Екатеринбург сдвинулись на 17 мая
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Перекрытие автодороги Пермь — Екатеринбург с 316 км по 317 км в местах проведения ...28.04.2023 В праздничные дни будет ограничено движение на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области в праздничные дни будут введены ограничения движения на трассе ...14.09.2012 На ремонт трассы Екатеринбург — Пермь будет потрачено более 800 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2012. Средства на ремонт трассы Екатеринбург — Пермь, которые планировалось выделить в ...