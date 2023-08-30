В Свердловской области более 80 км трассы Пермь — Екатеринбург расширили до четырех полос

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Сотрудники дорожных служб выполнили капитальный ремонт нескольких отрезков трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. На отрезках с 212 по 232 км, с 276 по 281 км и с 298 по 308 км было увеличено количество полос движения (с разделением встречных потоков движения осевым ограждением), сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Работы по переводу в четырехполосное исполнение на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, входящей в состав маршрута Казань — Екатеринбург, стартовали в 2019 году. Участки автодороги вводят в эксплуатацию поэтапно. Так, в 2023 году в работах на объекте было задействовано почти 2 тыс. сотрудников дорожных служб и более 500 единиц дорожно-строительной техники.



К началу 2024 года в четырехполосное исполнение планируется перевести еще порядка 50 км автомобильной дороги Р-242. После завершения капитального ремонта на всем участке, который войдет в транспортный коридор «Россия», трасса Р-242 станет безопаснее и комфортнее, время в пути между Пермью и Екатеринбургом сократится на треть. С экономической точки зрения завершения работ ждут очень многие — на маршруте расположены логистические центры крупных торговых сетей, а также в дальнейшем этот коридор будет продолжен до Тюмени.