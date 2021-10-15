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Вчера, 12:20

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесен проект развязки на улицах Амундсена и Объездной

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался прием предложений для общественных обсуждений проекта развязки на улицах Амундсена и Объездной. Свои предложения горожане могут внести до 11 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте администрации города Екатеринбурга.

Предполагается, что новая развязка позволит решить проблемы с выездом из Академического района.

«Задача будущего путепровода — снизить нагрузку на пересечении Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева с улицей Амундсена. Эстакада позволит жителям Академического района беспрепятственно и быстро оказываться в центре уральской столицы даже в часы-пик. Одновременно с этим появление нового транспортного узла значительно усилит роль Объездной дороги в УДС уральской столицы», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Предполагается, что двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой. На ней будет пять съездов, а под ней проложат два дублера.
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