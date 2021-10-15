В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесен проект развязки на улицах Амундсена и Объездной

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. В Екатеринбурге с 4 ноября 2021 года по 10 января 2022 года закроют часть развязки на ...07.04.2014 Строительство развязки Объездная — Амундсена может начаться летом 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2014. Реализация проекта по строительству развязки Объездная — Амундсена в Екатеринбурге ...17.12.2013 Для строительства развязки на Амундсена — Онуфриева выделены дополнительные земельные участки
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2013. Участники заседания городской комиссии по выбору земельных участков приняли ...10.07.2013 Строительство дорожных развязок на Объездной завершится к 2020 году
Строительство нескольких крупных развязок на Объездной автодороге завершится к 2020 году. Об этом в ходе совещания ...10.07.2013 Строительство дорожных развязок на Объездной завершится к 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2013. Строительство нескольких крупных развязок на Объездной автодороге завершится к 2020 ...