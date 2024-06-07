Проект строительства развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге получил одобрение свердловской госэкспертизы

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Проект строительства транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге получил положительное заключение Государственной экспертизы Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Согласно проекту, пересечение ул. Амундсена и Объездной дороги по ул. Начдива Онуфриева предусмотрено в двух уровнях с устройством эстакады длиной почти 0,5 км, которая пройдет над ул. Амундсена. При этом транспорт сможет проезжать по Объездной дороге без светофоров. Кроме этого, на нижнем уровне предусмотрено регулируемое движение с устройством пяти съездов, которые обеспечат транспортную связь с ул. Амундсена и прилегающими территориями.
В границах развязки Объездная дорога будет обустроена с шестью полосами движения с разделительной полосой, четыре из которых выходят на эстакаду, а две переходят в параллельные съезды. Участок по ул. Амундсена будет выполнен с четырьмя полосами движения и разделительной полосой. Также для безопасности и удобства передвижения пешеходов и велосипедистов здесь будет предусмотрено строительство тротуаров и велодорожек.
Начальник отдела экспертизы объектов дорожного строительства ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Ольга Понарина отметила, что новый проект позволит эффективно решить проблему пробок на транспортных магистралях, ведущих в Академический район.
Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов подчеркнул, что этот проект является важным шагом для развития не только восьмого района, но и всей транспортной инфраструктуры уральской столицы.
«Проект развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева — это важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Как мастер-девелопер Академического района, мы понимаем значимость улучшения транспортной доступности для жителей и гостей района. Новая развязка позволит разгрузить потоки на ключевых магистралях, сократить время в пути и повысить комфорт передвижения. Уверен, что такие инфраструктурные решения способствуют не только улучшению качества жизни горожан, но и дальнейшему экономическому росту города и региона», — отметил Сергей Ланцов.
Напомним, в 2024 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление
о строительстве развязки Амундсена — ЕКАД до 2045 года. Разноуровневая развязка предусматривает четыре съезда, по ул. Амундсена вблизи развязки будут расположены две автобусные остановки.