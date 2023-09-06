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В Екатеринбурге появится транспортная развязка на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге появится транспортная развязка на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева. Новая эстакада позволит жителям Академического района быстро оказываться в центре города даже в часы пик, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже подписал постановление, регулирующее подготовку к строительству транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева. Двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять съездов. Под путепроводом проложат два дублера для разворота автотранспорта. Таким образом, Объездная дорога станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков в обе стороны.

Протяженность развязки составит около 500 м, и еще столько же займет длина боковых дублеров срединного кольца.

Напомним, что в конце прошлого года в ходе открытия трамвайной ветки в Академический район генеральный директор ведущего девелопера восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов представил губернатору Евгению Куйвашеву и главе города Алексею Орлову дальнейшие планы развития территории.

В частности, генеральный директор рассказал о планировании новой дорожной развязки между улицей Амундсена и ЕКАД. Построить ее собираются в течение 2024-2026 годов.

«Обсудили с губернатором Евгением Куйвашевым и главой города Алексеем Орловым развитие транспорта. В том числе говорили о том, что необходимо строить развязку между улицей Амундсена и ЕКАДом. Мы предлагаем проводить эти работы параллельно со строительством еще нескольких улиц внутри района — в 2024-2026 годах. Это комплексное предложение мы будем продвигать и обсуждать с властями области и города», — подчеркнул Сергей Ланцов.
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