В Екатеринбурге появится транспортная развязка на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева

В восьмом районе Екатеринбурга состоялся технический запуск трамвайной линии ...01.09.2023 В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесен проект развязки на улицах Амундсена и Объездной
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался прием предложений для общественных обсуждений проекта ...02.08.2023 В Екатеринбурге до середины сентября будут перекрываться участки улицы Начдива Онуфриева
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге пройдет в два этапа перекрытие улицы Начдива Онуфриева. С 10 по 25 ...22.04.2014 В администрации Екатеринбурга представили проектную документацию транспортной развязки в районе Академический
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2014. В администрации Екатеринбурга на совещании с участием заместителя главы администрации ...17.12.2013 Для строительства развязки на Амундсена — Онуфриева выделены дополнительные земельные участки
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2013. Участники заседания городской комиссии по выбору земельных участков приняли ...