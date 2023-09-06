В Екатеринбурге появится транспортная развязка на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева

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Академический поставили на рельсы

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В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесен проект развязки на улицах Амундсена и Объездной

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался прием предложений для общественных обсуждений проекта ...

В Екатеринбурге до середины сентября будут перекрываться участки улицы Начдива Онуфриева

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге пройдет в два этапа перекрытие улицы Начдива Онуфриева. С 10 по 25 ...

В администрации Екатеринбурга представили проектную документацию транспортной развязки в районе Академический

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2014. В администрации Екатеринбурга на совещании с участием заместителя главы администрации ...

Для строительства развязки на Амундсена — Онуфриева выделены дополнительные земельные участки

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2013. Участники заседания городской комиссии по выбору земельных участков приняли ...