Власти Екатеринбурга представили проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту планировки и проекту ...02.02.2022 В Екатеринбурге появится подземный переход от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Екатеринбурге появится подземный переход, по которому со станции метро «Уральская» ...08.09.2021 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения реконструкции улиц Лучистой и 2-й Новосибирской
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. В Екатеринбурге с 7 сентября по 12 октября будут идти общественные обсуждения изменений ...18.11.2019 В Екатеринбурге пройдут слушания по реконструкции развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений ...11.11.2019 В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений ...