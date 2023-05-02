Власти Екатеринбурга представили проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу

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УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений ...