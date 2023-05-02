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Власти Екатеринбурга представили проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Власти Екатеринбурга представили на общественные обсуждения проект планировки территории для строительства подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу. Вся документация опубликована на сайте администрации муниципалитета. Сроки реализации проекта не уточняются.

Власти Екатеринбурга представили проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу
Изображение с официального портала администрации Екатеринбурга

Согласно проекту, предполагается строительство подземного пешеходного перехода для пассажиров от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала по принципу «Сухие Ноги». В документации также предусмотрено создание велостоянок рядом со входами на станцию метро «Уральская», обустройство тротуара и велодорожки вдоль проезжей части переулка Невьянский и улицы Вокзальной. Длина подземного перехода составит 210 м.

Предложения и замечания по проекту горожане смогут отправить до 12 апреля 2024 года. Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 2 апреля в холле второго этажа здания администрации города Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а и будет проводиться по 12 апреля включительно. Экспозицию можно будет посетить с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, на сайте администрации города; в виде письменного сообщения, направленного в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а, в кабинете 245; или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу проспект Ленина, 24а, кабинет 256.
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