В Екатеринбурге пройдут реконструкция и расширение Малышевского моста на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Мост на улице Малышева в Екатеринбурге, который ведет на ЖБИ, будет реконструирован и расширен. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов.



«Реконструкция транспортной развязки на пересечении Егоршинского подхода и улицы Малышева поможет разгрузить транспортный поток на ЖБИ и в сторону Березовского, что важно для развития Екатеринбургской агломерации. Мы договорились, что в бюджет следующего года заложим финансовые ресурсы на разработку предпроектных решений. Это большая серьезная работа, которая предполагает изучение транспортных потоков, формирование конфигурации будущей развязки», — цитирует его пресс-служба администрации города.



Этот мост позволяет быстрее всего добраться до центра с ЖБИ, также им пользуются приезжающие жители Березовского. Через путепровод ходит весь общественный транспорт, который соединяет микрорайон и другие части города. Поэтому для дальнейшего развития требуется расширение моста.



На анализ и сбор данных потребуется полтора-два года. Еще два года продлится разработка проектной документации на реконструкцию развязки.