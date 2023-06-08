В Екатеринбурге пройдут реконструкция и расширение Малышевского моста на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...22.03.2022 В Екатеринбурге начали реконструкцию развязки на пересечении Луганской — Объездной
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге начали реконструкцию транспортной развязки на пересечении ул. Луганской ...23.11.2021 В Екатеринбурге объявлены общественные обсуждения реконструкции моста на улице Малышева
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. В Екатеринбурге объявлены общественные обсуждения реконструкции моста на улице ...19.04.2021 Реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге завершат в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что реконструкция Макаровского моста будет ...12.04.2021 В Екатеринбурге начали подготовку к строительству транспортной развязки у «Калины»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запустил проект строительства транспортной развязки ...