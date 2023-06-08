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Вчера, 13:24

В Екатеринбурге пройдут реконструкция и расширение Малышевского моста на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Мост на улице Малышева в Екатеринбурге, который ведет на ЖБИ, будет реконструирован и расширен. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов.

«Реконструкция транспортной развязки на пересечении Егоршинского подхода и улицы Малышева поможет разгрузить транспортный поток на ЖБИ и в сторону Березовского, что важно для развития Екатеринбургской агломерации. Мы договорились, что в бюджет следующего года заложим финансовые ресурсы на разработку предпроектных решений. Это большая серьезная работа, которая предполагает изучение транспортных потоков, формирование конфигурации будущей развязки», — цитирует его пресс-служба администрации города.

Этот мост позволяет быстрее всего добраться до центра с ЖБИ, также им пользуются приезжающие жители Березовского. Через путепровод ходит весь общественный транспорт, который соединяет микрорайон и другие части города. Поэтому для дальнейшего развития требуется расширение моста.

На анализ и сбор данных потребуется полтора-два года. Еще два года продлится разработка проектной документации на реконструкцию развязки.
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