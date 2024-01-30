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Академическая «Лыжня России»

В Академическом районе Екатеринбурга в субботу состоялась 42-я открытая Всероссийская массовая гонка. В этот раз трасса «Лыжни России-2024» была проложена в новом месте, за рекой Патрушиха вдоль нового квартала «Олимпика». На старт соревнований вышли сотни жителей и гостей восьмого района города.

Академическая «Лыжня России»

В этом году для лыжников по традиции было подготовлено три маршрута: на 200 м — для самых маленьких участников гонки, на 1 тыс. м — для любителей, на 2 тыс. 024 м — для наиболее опытных лыжников. Самая протяженная дистанция была проложена параллельно улице Парина и делала круг, не доходя до Академии тенниса.

Академическая «Лыжня России»

«Лыжня России» проводится в Академическом районе уже в восьмой раз. Организатором мероприятия по традиции стал ведущий девелопер восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Мы никогда не стояли в стороне, всегда организовывали такие соревнования и культивировали их еще с самого начала создания района. Когда только появились первые дома, уже тогда «Лыжня России» в нашем районе была. Хотя жителей тогда было не так много, как сегодня. Но и мы тогда были лишь планировочным районом, а сейчас мы полноценная административная единица Екатеринбурга. И мы всегда держимся вместе с людьми, которые проживают здесь: поддерживаем их спортивный дух и дарим праздник», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Академическая «Лыжня России»

В гонке участвовали воспитанники детских садов Академического района, ученики местных школ, а также их родители и педагоги. Кроме того, на старт по традиции вышли трудовые коллективы различных организаций, находящихся на этой территории, в том числе представители администрации района, сотрудники ведущего девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое», работники УК «Академическое», команды системы здравоохранения. Впервые в истории в лыжной гонке была задействована команда участниц конкурса «Миссис Академический-2024».

Академическая «Лыжня России»

Судьей соревнований стал главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Академического района города Екатеринбурга Рамис Фархуллин. Именно он следил за соблюдением всех правил лыжных забегов.

Академическая «Лыжня России»

Подарки для всех победителей забегов предоставил организатор гонки. Так, самые маленькие участники получили в качестве награды мягкие игрушки, для победителей забегов старшего возраста были подготовлены медали и памятные дипломы. Отдельного внимания заслужили участники гонки, которые вышли на лыжню всей семьей.

Академическая «Лыжня России»

Виктор Киселев подчеркнул, что такие спортивные мероприятия в Академическом районе рассчитаны на то, что люди придут сюда не только соревноваться, но и отдыхать.

«Это зимнее спортивное мероприятие рассчитано на всех: и на новоселов Академического района, и на его гостей — всех тех, кто каждый год участвует в забегах на лыжах. Участие в «Лыжне России» — это возможность для каждого отдохнуть, подышать свежим воздухом, почувствовать себя участником команды, познакомиться с соседями по району», — отметил Виктор Киселев.

Академическая «Лыжня России»
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