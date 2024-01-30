Академическая «Лыжня России»

В Академическом районе Екатеринбурга в субботу состоялась 42-я открытая Всероссийская массовая гонка. В этот раз трасса «Лыжни России-2024» была проложена в новом месте, за рекой Патрушиха вдоль нового квартала «Олимпика». На старт соревнований вышли сотни жителей и гостей восьмого района города.В этом году для лыжников по традиции было подготовлено три маршрута: на 200 м — для самых маленьких участников гонки, на 1 тыс. м — для любителей, на 2 тыс. 024 м — для наиболее опытных лыжников. Самая протяженная дистанция была проложена параллельно улице Парина и делала круг, не доходя до Академии тенниса.«Лыжня России» проводится в Академическом районе уже в восьмой раз. Организатором мероприятия по традиции стал ведущий девелопер восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).«Мы никогда не стояли в стороне, всегда организовывали такие соревнования и культивировали их еще с самого начала создания района. Когда только появились первые дома, уже тогда «Лыжня России» в нашем районе была. Хотя жителей тогда было не так много, как сегодня. Но и мы тогда были лишь планировочным районом, а сейчас мы полноценная административная единица Екатеринбурга. И мы всегда держимся вместе с людьми, которые проживают здесь: поддерживаем их спортивный дух и дарим праздник», — сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.В гонке участвовали воспитанники детских садов Академического района, ученики местных школ, а также их родители и педагоги. Кроме того, на старт по традиции вышли трудовые коллективы различных организаций, находящихся на этой территории, в том числе представители администрации района, сотрудники ведущего девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое», работники УК «Академическое», команды системы здравоохранения. Впервые в истории в лыжной гонке была задействована команда участниц конкурса «Миссис Академический-2024».Судьей соревнований стал главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Академического района города Екатеринбурга Рамис Фархуллин. Именно он следил за соблюдением всех правил лыжных забегов.Подарки для всех победителей забегов предоставил организатор гонки. Так, самые маленькие участники получили в качестве награды мягкие игрушки, для победителей забегов старшего возраста были подготовлены медали и памятные дипломы. Отдельного внимания заслужили участники гонки, которые вышли на лыжню всей семьей.Виктор Киселев подчеркнул, что такие спортивные мероприятия в Академическом районе рассчитаны на то, что люди придут сюда не только соревноваться, но и отдыхать.«Это зимнее спортивное мероприятие рассчитано на всех: и на новоселов Академического района, и на его гостей — всех тех, кто каждый год участвует в забегах на лыжах. Участие в «Лыжне России» — это возможность для каждого отдохнуть, подышать свежим воздухом, почувствовать себя участником команды, познакомиться с соседями по району», — отметил Виктор Киселев.