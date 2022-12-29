Широкая Масленица в Академическом

В Преображенском парке 26 февраля прошли традиционные масленичные гуляния. На проводы зимы здесь собралось 7 тыс. жителей Академического района и всего Екатеринбурга. В этом году праздник прошел под слоганом «Масленица хороша, широка ее душа! Навстречу к 300-летию города Екатеринбурга». Организатором гуляний по традиции стал ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), а также администрация района и УК «Академическое».







Масленичные гулянья впервые прошли на новой локации в Преображенском парке — у реки, на месте, где был размещен новогодний ледовый городок, а ранее, летом, были организованы концертные площадки Сабантуя и Дня города.







Жители и гости района могли принять участие в соревнованиях по катанию на лопате, по метанию веников, бегу в мешках, перетягиванию каната и боях подушками на бревне. Также на площадке прошли семейные спортивные эстафеты, где могли принять участие даже самые маленькие академчане.







«В Академическом Масленица отмечается уже в 14-й раз. Когда гуляния проходили в первый раз, здесь только появились первые дома, а участниками различных соревнований были только строители. Сегодня для празднования проводов зимы здесь выстроен целый город, а на праздник пришло много семей с детьми, молодых, красивых, умных. Верю, что так будет во всей нашей стране», — рассказал член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.







Для участников праздника были организованы фотозоны и фудкорты. Кроме того, застройщик района по традиции угостил всех желающих бесплатными блинами. В небе над Преображенским парком показательные полеты выполнили пилоты клуба авиамоделизма, а на сцене, установленной неподалеку от плотины, выступили детские коллективы школ, детских садов и творческих студий Академического района.







«Для нас, как для главного застройщика района, важно не просто строить комфортное жилье, не только дома, но и дарить радость людям, создавать соответствующую атмосферу, поддерживать народные традиции, народные гулянья, быть с народом вместе всегда и везде. В Академическом жить интересно, комфортно и радостно. Уже более 130 тыс. человек выбрали этот район своим домом», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.







Завершились масленичные гулянья традиционным сожжением чучела зимы.