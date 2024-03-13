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Вчера, 10:51

Масленица в Академическом

В Преображенском парке 17 марта прошли традиционные масленичные гуляния. На проводы зимы здесь собралось 5 тыс. жителей Академического района и всего Екатеринбурга. Организатором гуляний по традиции стал ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), а также администрация района и УК «Академическое».

Масленица в Академическом

Масленичные гулянья уже второй раз прошли в Преображенском парке, где достаточно пространства, чтобы вместить всех желающих погулять, посмотреть концерт и принять участие в аттракционах и соревнованиях.

Масленица в Академическом

Жители и гости района могли поучаствовать в борьбе на бревне, в соревновании по метанию сапог и перетягиванию каната. Также на площадке прошли семейные спортивные эстафеты, где могли посоревноваться даже самые маленькие академчане.

Масленица в Академическом

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по росписи ложек, птичек и матрешек. А самые смелые малыши прокатились на лошадях и пони.

Масленица в Академическом

Для участников праздника были организованы фотозоны и фудкорты. Кроме того, застройщик района по традиции угостил всех желающих бесплатными блинами, круассанами, пышками и горячим чаем.

Масленица в Академическом

Вечером в небо был запущен салют из красок и представлено огненное шоу. Завершились масленичные гулянья традиционным сожжением чучела зимы.

Масленица в Академическом
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