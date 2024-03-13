УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия ...27.02.2023 Широкая Масленица в Академическом
На проводы зимы в Преображенском парке собралось 7 тыс. жителей Екатеринбурга ...03.03.2014 В районе Академический в минувшие выходные прошли масленичные гулянья
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2014. В прошедшее воскресенье, 2 марта, в районе Академический в Екатеринбурге по традиции ...15.03.2013 В районе Академический пройдут масленичные гулянья
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2013. ОАО «МЕТКОМБАНК» приглашает на празднование широкой масленицы в районе Академический. ...15.02.2010 Жители района «Академический» приняли участие в масленичных гуляньях, организованных ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2010. В минувшее воскресенье в районе «Академический» состоялись первые в его истории ...