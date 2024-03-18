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В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдет широкая Масленица

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия начнутся в Преображенском парке в 12.00. Ориентир — пр. А. Сахарова, 47-51, сообщает пресс-служба ведущего девелопера территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдет широкая Масленица

По традиции в Преображенском парке развернется масштабный праздник с народными забавами, веселыми состязаниями, мастер-классами и блинами. Гостей ждут увлекательные игры и конкурсы: так, здесь можно будет посоревноваться в скорости на «сковородках», попробовать свои силы в беге с коромыслом, загадать желание на «Колесе желаний» и поучаствовать в петушиных боях. Веселье не обойдется без забавных масленичных конкурсов: метании веника, бега в мешках, перетягивания каната. Всего на площадке ожидается более 40 игровых станций.

В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдет широкая Масленица

Любители творчества смогут создать своими руками традиционные куклы-масленицы, расписать деревянные ложки и забрать на память частичку праздника. А для тех, кто хочет запечатлеть этот день, будет работать фотозона в народном стиле, где можно будет сделать атмосферные снимки с семьей и друзьями.

В Академическом районе Екатеринбурга 2 марта пройдет широкая Масленица

Организаторами праздника в этом году по традиции выступили ведущий девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое», управляющая компания «Академический», администрация Академического района, а также школы, детские сады и предприятия района.

Угощать гостей праздника блинами, пышками и чаем по традиции будет основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое». Кульминацией праздника станет сжигание чучела в 15.00.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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