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Вчера, 15:10

Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

В Академическом районе Екатеринбурга 23 февраля прошли мероприятия в честь Дня Защитника Отечества. Для самого молодого района Екатеринбурга эта дата в календаре символична, поскольку первыми жителями Академического района стали сотни семей военнослужащих и офицеров запаса, которые отметили новоселье 15 лет назад.

Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

И по сей день общественная организация «Офицеры Академического» вносит вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. В самой первой школе района — №16, есть отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетский класс.

Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

По традиции организаторами массовых гуляний для жителей восьмого района Екатеринбурга на 23 февраля выступили, в том числе, ведущий девелопер территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), управляющая компания «Академический», а также администрация района и фонд «Добрососедство». Напомним, что 2025 год в нашей стране объявлен годом Защитника Отечества.

Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

«Этот праздник посвящен мужеству, преданности и силе духа. Он напоминает нам о тех, кто готов брать на себя ответственность и идти вперед. Мы благодарим всех, кто служил и служит, кто ежедневно проявляет стойкость и силу характера. Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и только достижений — в жизни, в профессии, в спорте!», — обратился к жителям восьмого района Екатеринбурга председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

Для участников гуляний были организованы различные конкурсы и соревнования, в которых папы с удовольствием участвовали вместе с детьми. Праздничное настроение гостям подарили военный оркестр и творческие коллективы садиков и школ района. На игровых станциях все желающие могли попробовать себя в сборке и разборке автомата Калашникова, перетягивании каната, армейской викторине и других тематических конкурсах. Федерация авиамоделизма устроила показательные полеты на копиях истребителей и дронах. Также все желающие могли угоститься солдатской кашей и принять участие в игре «Зарница».

Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

«В этот день мы отдаем дань уважения мужеству, силе духа и самоотверженности тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны, нашего спокойствия. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне День защитника Отечества приобретает особый смысл. Отдельно хотел бы поздравить и поблагодарить всех ветеранов, фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывших узников концлагерей! Вы, как никто другой, подаете нам пример мужества, героизма и любви к Родине», — сказал генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.

Напомним, ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» регулярно проводит спортивные, народные и патриотические мероприятия для жителей территории. Так, в первой декаде февраля здесь прошла гонка «Лыжня России-2025», в которой приняли участие порядка 3 тыс. горожан. В забегах отметились не только представители администрации района, сотрудники ведущего девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое» и работники УК «Академический», но и заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.

А 19 января в купели у храма святых Божиих Строителей в традиционных Крещенских купаниях приняли участие почти 5 тыс. жителей Екатеринбурга. Ведущий девелопер территории предусмотрел для удобства верующих не только безопасную иордань с артезианской водой, но и теплые шатры и горячий чай.

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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