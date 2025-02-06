Солдатская каша, пике под облаками и «Зарница»

Материалы по теме

В Академическом районе Екатеринбурга 8 декабря пройдет Лыжня России-2025

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района в субботу, 8 февраля, в ...

В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. В Академическом районе Екатеринбурга у Благовещенского Храма Святых Божьих строителей ...

В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, ...

Академическая «Лыжня России»

В восьмом районе Екатеринбурга прошла 42-я всероссийская гонка на лыжах ...

В Академическом районе появится новый символ в честь Дня защитника Отечества

УрБК, Москва, 22.02.2017. В День защитника Отечества в Академическом районе Екатеринбурга откроют скульптурную группу, ...