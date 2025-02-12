«Сны о вечном» в Екатеринбурге

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) открылась выставка «Сны о вечном» современного скульптора Виктора Грачева. Петербургский мастер работает в необычном для этой сферы жанре абстрактной нефигуративной скульптуры и исследует современные пластические формы.Виктор Грачев — член Союза художников России, участник ряда персональных и коллективных зарубежных выставок. В 2000 году он получил диплом инженера–художника со специализацией по работе с бронзой, керамикой, эмалями и стеклом в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, в том же году прошел стажировку в государственной литейной мастерской монументальной скульптуры в Париже. В 2005–2017 годах занимался исследованием современных пластических форм и цвета в мастерской Геннадия Зубкова в Санкт-Петербурге.Новая экспозиция из восьми скульптурных композиций расположилась в открытом пространстве атриума «Эрмитаж-Урал». Все экспонаты были созданы в 2024 году из уральского мрамора, добываемого в Коелгинском карьере на территории Челябинской области. Использование «родного» мрамора — принципиальное решение скульптора, который хочет привлечь внимание коллег к материалу, который чаще используется для архитектурных, нежели скульптурных объектов.Ярко выраженный интерес мастера к авангардным традициям отечественного искусства в соединении с местным природным ресурсом позволил показать художественные возможности уральского материала, ничуть не уступающего популярным зарубежным сортам. По утверждению автора, несмотря на известность этого сорта камня среди скульпторов, художественная работа ведется с ним крайне редко.Выставка продемонстрирует результат годовой работы Виктора Грачева над проектом «Белый мрамор России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Работы дают необычную возможность исследовать визуальное воплощение неосязаемых понятий — «Равновесие», «Шелест», «Эхо» в виде одноименных композиций.«Я постарался, чтобы работы были одновременно и разными, и перекликались между собой. Первая выставка проходила прямо на заводе, и сотрудники были удивлены, что их камень может иметь такой вид — живой, пластичный. Постепенно у проекта появлялись новые грани. Когда я начинал делать первую скульптуру, было много вопросов — а что это такое. На производстве работает несколько сотен сотрудников, и всем объяснить сложно, поэтому я стал апеллировать к музыке — это как музыкальная композиция. Это очень помогло, и я стал искать электронного композитора, который мог бы из шумов завода сделать музыкальное произведение», — рассказывает скульптор Виктор Грачев.В скульптурах автора ощущается музыкальный ритм, воплощенный в контрасте твердых угловатых объемов с округлыми гибкими контурами — неслучайно для каждой представленной на выставке скульптуры была написана музыкальная композиция, сотканная из индустриальных звуков обработки мраморных глыб.Центральное место в экспозиции занял главный символ проекта — монументальная композиция «Портал», отличающаяся от других скульптур не только своим размером, но и способом построения: она состоит из 22 конструктивных элементов, образующих «проход» из реального пространства в мир творчества и снов о вечном. Именно для этой скульптуры был создан визуальный ряд, демонстрирующий стилизованный процесс создания «Портала» — от замысла автора до сборки готовой скульптуры, на которую уходит почти целый день.Мастер отметил, что несмотря на то, что выставленные в культурном центре «Эрмитаж-Урал» работы вписаны в пространство музея так, что находятся максимально близко к зрителю, они все же остаются экспонатами и к ним нельзя прикасаться руками. Для того, чтобы ценители камня могли ощутить его особенности, для атриума на первом этаже специально были созданы мраморные пуфики, которые можно не только потрогать руками, но и посидеть на них.Кроме того, скульптор подчеркнул, что вопреки кажущейся твердости, мрамор очень хрупкий камень, почти как фарфор. Поэтому работа с ним в качестве материала для скульптур требует особого мастерства.Выставка ««Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева» будет представлена в атриуме культурного центра «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, по 4 мая 2025 года.