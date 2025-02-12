«Сны о вечном» в Екатеринбурге

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) открылась выставка «Сны о вечном» современного скульптора Виктора Грачева. Петербургский мастер работает в необычном для этой сферы жанре абстрактной нефигуративной скульптуры и исследует современные пластические формы.
Виктор Грачев — член Союза художников России, участник ряда персональных и коллективных зарубежных выставок. В 2000 году он получил диплом инженера–художника со специализацией по работе с бронзой, керамикой, эмалями и стеклом в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, в том же году прошел стажировку в государственной литейной мастерской монументальной скульптуры в Париже. В 2005–2017 годах занимался исследованием современных пластических форм и цвета в мастерской Геннадия Зубкова в Санкт-Петербурге.
Новая экспозиция из восьми скульптурных композиций расположилась в открытом пространстве атриума «Эрмитаж-Урал». Все экспонаты были созданы в 2024 году из уральского мрамора, добываемого в Коелгинском карьере на территории Челябинской области. Использование «родного» мрамора — принципиальное решение скульптора, который хочет привлечь внимание коллег к материалу, который чаще используется для архитектурных, нежели скульптурных объектов.
Ярко выраженный интерес мастера к авангардным традициям отечественного искусства в соединении с местным природным ресурсом позволил показать художественные возможности уральского материала, ничуть не уступающего популярным зарубежным сортам. По утверждению автора, несмотря на известность этого сорта камня среди скульпторов, художественная работа ведется с ним крайне редко.
Выставка продемонстрирует результат годовой работы Виктора Грачева над проектом «Белый мрамор России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Работы дают необычную возможность исследовать визуальное воплощение неосязаемых понятий — «Равновесие», «Шелест», «Эхо» в виде одноименных композиций.
«Я постарался, чтобы работы были одновременно и разными, и перекликались между собой. Первая выставка проходила прямо на заводе, и сотрудники были удивлены, что их камень может иметь такой вид — живой, пластичный. Постепенно у проекта появлялись новые грани. Когда я начинал делать первую скульптуру, было много вопросов — а что это такое. На производстве работает несколько сотен сотрудников, и всем объяснить сложно, поэтому я стал апеллировать к музыке — это как музыкальная композиция. Это очень помогло, и я стал искать электронного композитора, который мог бы из шумов завода сделать музыкальное произведение», — рассказывает скульптор Виктор Грачев.
В скульптурах автора ощущается музыкальный ритм, воплощенный в контрасте твердых угловатых объемов с округлыми гибкими контурами — неслучайно для каждой представленной на выставке скульптуры была написана музыкальная композиция, сотканная из индустриальных звуков обработки мраморных глыб.
Центральное место в экспозиции занял главный символ проекта — монументальная композиция «Портал», отличающаяся от других скульптур не только своим размером, но и способом построения: она состоит из 22 конструктивных элементов, образующих «проход» из реального пространства в мир творчества и снов о вечном. Именно для этой скульптуры был создан визуальный ряд, демонстрирующий стилизованный процесс создания «Портала» — от замысла автора до сборки готовой скульптуры, на которую уходит почти целый день.
Мастер отметил, что несмотря на то, что выставленные в культурном центре «Эрмитаж-Урал» работы вписаны в пространство музея так, что находятся максимально близко к зрителю, они все же остаются экспонатами и к ним нельзя прикасаться руками. Для того, чтобы ценители камня могли ощутить его особенности, для атриума на первом этаже специально были созданы мраморные пуфики, которые можно не только потрогать руками, но и посидеть на них.
Кроме того, скульптор подчеркнул, что вопреки кажущейся твердости, мрамор очень хрупкий камень, почти как фарфор. Поэтому работа с ним в качестве материала для скульптур требует особого мастерства.
Выставка ««Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева» будет представлена в атриуме культурного центра «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, по 4 мая 2025 года.