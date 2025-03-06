В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева»

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 марта пройдет экскурсия ...24.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 февраля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Узоры золота на стали…»
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 февраля в 18.30 пройдет ...20.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 февраля пройдут творческие встречи со скульптором Виктором Грачевым
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 февраля состоятся ...12.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...12.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...