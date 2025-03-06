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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева»

Экскурсию для ценителей скульптуры проведет научный сотрудник сектора отечественного искусства ХХ-XXI вв. ЕМИИ, куратор выставки Эрна Хисамутдинова. Она напомнит гостям, что мрамор — это «вечный» материал в скульптуре. Благодаря таким качествам, как относительная легкость обработки и разнообразие сортов и цветов, этот камень стал популярным материалом среди скульпторов античности и современности.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева»

Однако представленные в Екатеринбурге работы петербургского скульптора Виктора Грачева считаются необычными по целому ряду причин. Например, потому, что в своих произведениях он визуализирует общие умозрительные понятия. На открытой экскурсии посетители смогут обсудить творческий метод скульптора и особенности его пластических решений.
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