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В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника». Мероприятие начнется в 14.00 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

Напомним, на первой выставке ЕМИИ, открывшейся в этом году, представлено наследие малоизученного художника Эриха Борхерта (1907–1944), выпускника знаменитой немецкой школы архитектуры Баухауз, чья профессиональная реализация пришлась на 1930-е годы.

В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

Научный сотрудник сектора отечественного XX-XXI вв. ЕМИИ, куратор выставки Ирина Кудрявцева в ходе экскурсии познакомит ценителей искусства со станковыми рисунками мастера, которые помогают представить творчество автора, впитавшего идеи модернизма, одинаково внимательно относящегося к исследованию формы и передаче эмоций.
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