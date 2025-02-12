В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка немецкого художника, работавшего в СССР ...12.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...01.10.2024 В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...24.09.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября пройдет открытая экскурсия по выставке «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников»
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября состоится открытая экскурсия «Пермь — ...07.09.2023 В музее ИЗО пройдет первая кураторская экскурсия по выставке «Екатеринбург: маршрут художника»
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 9 сентября ...