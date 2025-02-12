В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка немецкого художника, работавшего в СССР ...

Эрих Борхерт в России

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»

В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...