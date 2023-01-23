В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) представил итоги реставрации уникального фаянсового панно «Праздник», созданного в конце 1930-х годов Исидором Фрих-Харом. В последний раз этот предмет выставлялся в середине 40-х годов и с тех пор находился в запасниках.
Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей. Оно было передано ЕМИИ в 1946 году, однако уже на тот момент нуждалось в серьезной реставрации. Размер панно в собранном виде составляет 320 на 218 сантиметров, вес — несколько сотен килограммов. Реставрацию удалось провести благодаря финансовой поддержке Центрального выставочного зала «Манеж» (ЦВЗ «Манеж») из Санкт-Петербурга.
В благодарность за помощь коллег летом этого года ЕМИИ предоставит право первой экспозиции ЦВЗ «Манеж» для выставки, посвященной русской скульптуре XX века. Затем предмет искусства вернется в Екатеринбург и займет место в постоянной экспозиции музея.
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Реставраторы Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) приступили к ...03.11.2022 Екатеринбургский музей ИЗО 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь Искусств»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь ...21.04.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО в срочном порядке отреставрировали двухсторонний холст для выставки «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Сотрудники Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) при подготовке выставки «Алапаевский ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...17.11.2010 В Калининграде представят копию панно из рабочего кабинета Людовика XV
В калининградском Музее Янтаря представят копию панно из рабочего кабинета Людовика XV в Версальском дворце, ...