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В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) представил итоги реставрации уникального фаянсового панно «Праздник», созданного в конце 1930-х годов Исидором Фрих-Харом. В последний раз этот предмет выставлялся в середине 40-х годов и с тех пор находился в запасниках.

В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов

Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей. Оно было передано ЕМИИ в 1946 году, однако уже на тот момент нуждалось в серьезной реставрации. Размер панно в собранном виде составляет 320 на 218 сантиметров, вес — несколько сотен килограммов. Реставрацию удалось провести благодаря финансовой поддержке Центрального выставочного зала «Манеж» (ЦВЗ «Манеж») из Санкт-Петербурга.

В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов

В благодарность за помощь коллег летом этого года ЕМИИ предоставит право первой экспозиции ЦВЗ «Манеж» для выставки, посвященной русской скульптуре XX века. Затем предмет искусства вернется в Екатеринбург и займет место в постоянной экспозиции музея.

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