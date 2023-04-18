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Уникальное панно «Праздник» из собрания ЕМИИ впервые представили публике после реставрации на выставке в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Уникальное панно «Праздник» Исидора Фрих-Хара из собрания Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) впервые представлено публике после длительной реставрации. Масштабное панно «Праздник», созданное в конце 1930-х годов, стало одним из главных экспонатов выставки «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век», которая открылась 11 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» (ЦВЗ «Манеж») в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба музея.

Уникальное панно «Праздник» из собрания ЕМИИ впервые представили публике после реставрации на выставке в Санкт-Петербурге
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей. В последний раз этот предмет выставлялся в середине 40-х годов и с тех пор находился в запасниках. Панно было передано свердловскому музею в 1946 году, однако уже на тот момент нуждалось в серьезной реставрации. Ее удалось провести благодаря финансовой поддержке ЦВЗ «Манеж».

«Панно Исидора Фрих-Хара в собрании ЕМИИ занимает особое место. Во-первых, его десятилетиями никто не видел в собранном виде. Вторую половину ХХ века оно хранилось в фондах музея, и все полсотни его элементов так или иначе успели пострадать от многочисленных выставок, монтажей и перевозок в прошлом, и требовали серьезной реставрации. На протяжении многих лет работы по восстановлению велись в минимальном объеме по мере сил музея, так как такой огромный объект требовал больших пространств, оборудования и достаточного количества компетентных реставраторов, что стало возможным только после открытия Реставрационно-хранительского корпуса ЕМИИ в 2021 году. В 2022 году была достигнута договоренность с ЦВЗ «Манеж» об участии панно в выставке скульптуры ХХ века после окончания реставрационных работ. Благодаря их поддержке «Праздник» будет презентован столичному зрителю на особом положении, по замыслу архитектора и экспозиционера открывая зрителю «портал» в мир скульптуры, визуальное «пиршество и торжество пластики», — прокомментировал директор ЕМИИ Никита Корытин.

К концу 2023 года, после показа на выставке в Санкт-Петербурге, панно «Праздник» Исидора Фрих-Хара займет свое место в обновленной постоянной экспозиции отечественного искусства XX века ЕМИИ. Подготовка экспонирования произведения осуществляется музеем в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
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