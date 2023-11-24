В Екатеринбургском музее ИЗО 15 февраля пройдет лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В четверг, 15 февраля, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) состоится лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.На лекции речь пойдет о художественных опытах Исидора Фрих-Хара в создании монументальных и камерных керамических произведений, а также о значении наследия мастера для советской художественной культуры. Лекцию читает кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.Напомним, что в декабре 2023 года в постоянную экспозицию отечественного искусства XX века после долгих реставрационных работ и премьерной презентации в Санкт-Петербурге было включено майоликовое панно «Праздник» советского скульптора Исидора Фрих-Хара.