В Екатеринбургском музее ИЗО 15 февраля пройдет лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция ...14.11.2023 В Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...17.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция о частных малахитовых мастерских на Урале в начале XIX века
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...13.10.2023 Уникальное панно «Праздник» из собрания ЕМИИ впервые представили публике после реставрации на выставке в Санкт-Петербурге
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Уникальное панно «Праздник» Исидора Фрих-Хара из собрания Екатеринбургского музея ИЗО ...13.06.2023 В центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние»
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...