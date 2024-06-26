Общественный памятник

Конституционный суд России завершил рассмотрение спора о том, можно ли использовать изображение культурных ценностей и достопримечательностей в коммерческих целях. 25 июля 2024 года он вынес решение, которым разрешил печатать фотографии памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Генину без выплаты вознаграждения владельцам авторских прав на этот культурный объект.
Решение, которое должно было поставить окончательную точку в сложном юридическом вопросе, оказалось неоднозначным. Большинство опрошенных УрБК юристов, специализирующихся на авторском праве, воздержались от прямых комментариев ситуации, указав на крайне непростой характер юридической коллизии.
При этом часть юристов считает, что это решение носит общий характер и относится ко всем подобным объектам, что приведет к серьезному пересмотру вопроса об авторских правах на объекты культурного наследия. Многие старинные российские города — особенно Москва и Санкт-Петербург — до последнего времени получали серьезные поступления в бюджет за счет выдачи разрешений на использование изображений своих культурных памятников в коммерческих целях. Теперь эта практика может уйти в прошлое.
В то же время ряд юристов полагает, что говорить об окончательном решении вопроса еще рано: законодательство в России не носит прецедентного характера и вердикт Конституционного суда можно трактовать достаточно узко — только как разрешение использовать изображения конкретного памятника, и лишь в путеводителях.
Напомним, что более семи лет понадобилось судебной системе России, чтобы окончательно решить спор между свердловским издательством «Фест Хэнд» и Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС). В 2017 году издательство выпустило путеводитель «Свердловская область», в котором была использована фотография памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. УПРАВИС потребовала от издательства 10 тыс. руб. в качестве авторского отчисления в пользу скульптора Петра Чусовитина, а также выплату штрафных санкций за использование изображения памятника без санкции правообладателя.
Следует отметить, что, после того как правительство РФ в 2019 году разрешило организациям по коллективному управлению авторскими и смежными правами оставлять за собой до 45% от взысканных сумм, подобные споры стали достаточно распространенными.
Судебное разбирательство прошло по всем инстанциям российской судебной системы, пока не дошло до Конституционного суда, в котором было рассмотрено по существу. Окончательный и не подлежащий обжалованию приговор в итоге был вынесен в пользу издательства.
«Конституционный Суд РФ разъяснил порядок использования изображений памятников в коммерческих целях. извлечение прибыли из распространения изображений произведений искусства (включая скульптуру), находящихся в открытом для свободного посещения месте, в информационно-справочном материале о достопримечательностях территории (прежде всего — в путеводителе), не является достаточным основанием для требований о получении согласия и выплате вознаграждения автору или иному правообладателю», — разъясняет
позицию КС РФ пресс-служба суда.
На первый взгляд, решение носит общий характер и способно полностью перестроить весь характер правоотношений в области предметов искусства. Если следовать ему, то теперь любые изображения произведений искусства, находящихся в открытом для свободного посещения месте, могут использоваться в коммерческих целях без выплат правообладателю. Более того, складывается впечатление, что к этому решению можно апеллировать и в аналогичных вопросах, скажем, при фотографировании достопримечательностей Москвы. Достаточно того, чтобы конечной целью изображения были продвижение и популяризация территории.
Несмотря на то, что пресс-служба суда использовала формулировку «Конституционный Суд РФ разъяснил порядок использования изображений памятников в коммерческих целях», опрошенные УрБК юристы обратили внимание на некоторые подводные камни в сложившейся ситуации.
Так, сотрудник адвокатской конторы № 22 «Магнат», адвокат кандидат юридических наук доцент полковник юстиции Геннадий Тумалевич обратил внимание, что в данном случае Конституционный суд максимально конкретизировал проблему, разъяснив вопрос использования фотографии памятника Татищеву и де Геннину в конкретном путеводителе. Вопрос же об использовании фотографий объектов культуры и архитектуры, расположенных в общественных местах, в издательском бизнесе в целом остался без ответа.
«По моему мнению, Конституционный суд усложнил ситуацию. Нужно было рассматривать всю проблему в целом, а не конкретно по этому памятнику», — отметил Г. Тумалевич, добавив, что в аналогичной тяжбе ответчик, конечно же, сможет апеллировать к данному разъяснению, однако судья будет руководствоваться собственными соображениями в вынесении вердикта.
Частично согласен с коллегой адвокат Дмитрий Земеров. По его словам, иск УПРАВИС будет отправлен на новое рассмотрение. Суд учтет разъяснение КС РФ и с вероятностью 99% примет в данном случае сторону ответчика.
В будущем в аналогичных исках суды будут принимать во внимание позицию Конституционного суда по конкретному прецеденту, однако решения будут выноситься с учетом всех обстоятельств конкретного дела. И далеко не факт, что решение вновь будет вынесено в пользу издателей, а не владельцев авторских прав.
К примеру, если фотографию памятника основателям Екатеринбурга сделает кандидат в депутаты и будет использовать ее в своей предвыборной агитации, то это может быть расценено не как популяризация культурных достопримечательностей города, а как повышение узнаваемости конкретной персоны. То же самое может случиться и при использовании объектов культуры в рекламе товаров и услуг, не имеющих к ним прямого отношения.
Конституционным судом были также оставлены без ответа такие нюансы, как, скажем, возможность использования фотографии публичной достопримечательности для изготовления сувенирной продукции, возможность использования фотографий картин, выставленных в публичных местах, и многие другие вопросы.
Как отмечают юристы, авторское право и нюансы его применения остаются для российского законодательства относительно новой и не всегда проработанной темой. Окончательное решение многих вопросов в нем возможно только путем наработки судебной практики по подобным делам.