Общественный памятник

По постановлению Конституционного суда РФ фото памятника отцам-основателям Екатеринбурга можно использовать без разрешения автора

Российское авторское общество: заявления «Салюта» о том, что в судебной практике наметилась тенденция к вынесению решений в пользу кинотеатров, неубедительны

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2012. Пресс-служба Российского авторского общества информирует о том, что Свердловский ...