По постановлению Конституционного суда РФ фото памятника отцам-основателям Екатеринбурга можно использовать без разрешения автора

Арбитражный суд по интеллектуальным правами позволил СМИ без разрешения фотографов использовать их снимки для ...08.04.2014 Конституционный суд не нашел противоречий между законом об НКО и Конституцией РФ
Конституционный суд России не нашел в законе о признании НКО «иностранными агентами» антиконституционных норм, сообщает ...11.01.2012 Запрет на выборы в Жанаозене отменен
Конституционный совет Казахстана не смог преодолеть вето президента республики Нурсултана Назарбаева на запрет ...03.03.2010 Заведующий кафедрой конституционного права Уральской государственной юридической академии Александр Кокотов назначен членом Конституционного суда РФ
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2010. Совет Федерации РФ назначил сегодня двух новых судей Конституционного суда. Ими стали ...20.02.2009 Главой Конституционного суда переизбран Валерий Зорькин
Председателем Конституционного суда РФ снова избран Валерий Зорькин. Это стало известно сегодня после голосования, на ...