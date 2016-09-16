По постановлению Конституционного суда РФ фото памятника отцам-основателям Екатеринбурга можно использовать без разрешения автора

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Конституционный суд РФ постановил, что фотографии памятника основателям Екатеринбурга, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, можно использовать без разрешения правообладателя, в том числе в коммерческих целях. Постановление о принятии решения опубликовано на сайте ведомства.



Поводом к рассмотрению подобного дела стала жалоба ООО «Издательский дом «Фест Хэнд». Основанием к рассмотрению дела — обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявителем законоположение. Разбирательство по делу длилось с 2017 года.



«Гражданский кодекс РФ запрещает использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия автора или иного правообладателя, однако исключением являются изображения произведений в общественных местах. Такое регулирование преследует общественно полезную цель развития образования, культуры, возможностей занятия учебной, научной или творческой деятельностью, способствует реализации конституционного права на участие в культурной жизни», — сообщили представители Конституционного суда РФ.



Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.