В честь 300-летия Екатеринбурга выпустили юбилейный почтовый конверт

Материалы по теме

Екатеринбург держит марку

В Музее истории Екатеринбурга состоялась церемония гашения почтовой марки к 300-летию города ...

В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет ...

Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Екатеринбурге в честь 300-летия города модный дом «Соло Дизайн» выпустил эксклюзивную ...

Загрузка гостиниц Екатеринбурга в год 300-летия ожидается на уровне 68%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В 2023 году коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц Екатеринбурга ожидается на ...

На сайте 300-летия Екатеринбурга появляются новые разделы об истории города

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. На сайте 300-летия Екатеринбурга появились новые публикации, информация из которых ...