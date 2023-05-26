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В честь 300-летия Екатеринбурга выпустили юбилейный почтовый конверт

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В Екатеринбурге выпустили юбилейный почтовый конверт в честь 300-летия города. Его украшает иллюстрация с изображением Дома Севастьянова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В честь 300-летия Екатеринбурга выпустили юбилейный почтовый конверт
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Рисунок молодого художника Даниила Медведева победил в конкурсе «Град возвышенный, град вдохновенный», организованном властями Екатеринбурга совместно с «Почтой России». Конверт выпущен партией в 200 тыс. экземпляров.

Он уже поступил в почтовые отделения Екатеринбурга и Свердловской области. Поставить на нем оттиск специального штемпеля с надписью «300 лет Екатеринбургу» можно на Главпочтамте на улице Ленина, 39.

Напомним, что в мае в честь 300-летия Екатеринбурга была выпущена памятная почтовая марка номиналом 50 руб. тиражом 135 тыс. экземпляров. На юбилейном знаке изображен памятник отцам-основателям уральской столицы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на фоне панорамы современного города.

Специально к этому событию также была выпущена 1 тыс. почтовых конвертов, брендированных эмблемой трехсотлетия Екатеринбурга, и изготовлен штемпель первого дня, оттиск которого действителен только в течение суток.
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