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В рамках форума «Города России» состоялась церемония гашения конверта «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В рамках форума «Города России» состоялась церемония гашения конверта «300 лет Екатеринбургу». В мероприятии приняли участие глава уральской столицы Алексей Орлов и глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках форума «Города России» состоялась церемония гашения конверта «300 лет Екатеринбургу»
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Также в церемонии принял участие школьник из Тюмени Даниил Медведев, который нарисовал будущую иллюстрацию памятного конверта в рамках конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный». Зарисовка, которая получила название «Наше лето на Плотинке», стала основой памятного конверта, выпущенного тиражом в 200 тыс. экземпляров.

«Поддержка детского искусства и художественного дополнительного образования очень важны для творческой и культурной самореализации личности. Сегодня мы фиксируем заметное событие в современной истории наших городов и вписываем новую строку в культурную летопись России», — сказал Алексей Орлов.

Напомним, что в мае в честь 300-летия Екатеринбурга была выпущена памятная почтовая марка номиналом 50 руб. тиражом 135 тыс. экземпляров. На юбилейном знаке изображен памятник отцам-основателям уральской столицы — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину — на фоне панорамы современного города.

Специально к этому событию также была выпущена 1 тыс. почтовых конвертов, брендированных эмблемой трехсотлетия Екатеринбурга, и был изготовлен штемпель первого дня, оттиск которого действителен только в течение суток.
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