В рамках форума «Города России» состоялась церемония гашения конверта «300 лет Екатеринбургу»

Материалы по теме

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в презентации памятной монеты в честь 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в торжественной церемонии презентации ...

В честь 300-летия Екатеринбурга выпустили юбилейный почтовый конверт

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В Екатеринбурге выпустили юбилейный почтовый конверт в честь 300-летия города. Его ...

Екатеринбург держит марку

В Музее истории Екатеринбурга состоялась церемония гашения почтовой марки к 300-летию города ...

В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет ...

Главы Екатеринбурга и Тюмени заключили соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на форуме «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...