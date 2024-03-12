В Академическом районе Екатеринбурга заложили первую в России молодежную капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга состоялась первая в истории России закладка молодежной капсулы времени. Место для закладки помог выбрать основатель восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Капсула была заложена на пересечении проспекта Академика Сахарова и улицы Чкалова, где в будущем появится Площадь молодежи.В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители правительства региона, администрации Екатеринбурга, депутатского корпуса, региональных молодежных и волонтерских организаций, руководство ведущего девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое», известные спортсмены и предприниматели, члены делегации Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран мира.Открывая мероприятие, Евгений Куйвашев подчеркнул, что Академический — самый молодой район города, значительную часть населения которого составляет именно молодежь.«Мы передаем привет будущим поколениям, чтобы они знали, как мы жили и строили. Символично, что закладка этой капсулы, по решению городских властей, состоится в том месте, где уже совсем в недалеком будущем будет разбита Площадь молодежи, в самом молодом районе Екатеринбурга. Мы обязательно встретимся здесь через 25 лет, чтобы поднять эту капсулу и приготовить следующие артефакты для будущих поколений», — сказал Евгений Куйвашев.Алексей Орлов в своем приветственном слове отметил, что сегодня Екатеринбург — это город молодых, современных и целеустремленных созидателей, на которых должно строиться общество.«Именно у нашей екатеринбургской молодежи появилась инициатива заложить капсулу времени. Мы постарались наполнить ее такими артефактами, документами и предметами, чтобы поколение, которое откроет ее в 2049 году, гордилось своими предками и с уважением относилось к нашей истории», — сказал градоначальник.Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов добавил, что в капсулу были положены проекты, которые только планируется выполнить. И через 25 лет молодежь Екатеринбурга сможет оценить, как нынешнее поколение справилось с этой задачей.«Наша молодежь, наши дети — это наше будущее, наша надежда, наша опора и процветание нашей страны. Академический район выбран не случайно, поскольку это самый молодой район, и не только по дате создания, но и по населению, у нас много молодежи и детей, и, как вы можете видеть, это самый молодежный по духу район. Нам хотелось показать будущему поколению, каким мы видим район в будущем, какие объекты будут здесь, поэтому мы положили туда наши проекты по Детскому дому творчества, по нескольким объектам медицинского кластера — это НИИ ОММ и медицинский университет. Мы бы хотели, чтобы при вскрытии капсулы в будущем все посмотрели — получилось или нет», — сказал Сергей Ланцов.После этого карбоновую капсулу времени, в которую накануне были упакованы 37 различных предметов, документов и материалов, опустили под землю при помощи лебедки. Капсула заложена в двойной колодец: его внешняя сторона сделана из бетона, а внутренняя стенка — из специального пластика.