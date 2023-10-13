В Академическом районе Екатеринбурга 14 марта заложат молодежную капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября — власти города решили заложить ...25.08.2023 В Екатеринбурге 30 августа вскроют капсулу времени из Исторического сквера
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге 30 августа в 12.00 состоится вскрытие капсулы времени, заложенной в ...18.07.2023 Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в ...28.06.2023 Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...29.10.2018 В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками МММЗ пятьдесят лет назад
УрБК, Магнитогорск, 29.10.2018. В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками Магнитогорского ...