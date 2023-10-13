В Академическом районе Екатеринбурга 14 марта заложат молодежную капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 14 марта в 18.00 состоится закладка молодежной капсулы времени. В качестве резервуара для наполнения памятными артефактами будет использована емкость из карбона, выполненная специалистами компании «Прайм Карбон», сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Идея закладки молодежной капсулы времени была предложена Советом активной молодежи в конце 2023 года. Инициативу поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, и Совет начал разрабатывать концепцию капсулы. Сбор предложений по наполнению капсулы был объявлен среди молодежи Екатеринбурга.



Помощь в обустройстве места для капсулы и организации мероприятия оказал основатель восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое».



Мероприятие посетит иностранная делегация участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году в Екатеринбурге. Предполагается, что участники церемонии закладки будут также присутствовать при ее открытии в 2049 году.