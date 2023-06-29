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Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в капсулу времени для потомков. Опрос для уральцев был запущен в информационной системе «Активный Екатеринбург», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам предлагается ответить на четыре вопроса, касающихся наполнения капсулы, в том числе нужно решить, какие предметы положить и какие послания отправить в будущее.

Принять участие в голосовании можно до 6 августа 2023 года.

«Одно из центральных событий празднования 300-летия Екатеринбурга — церемонии извлечения и закладки капсул времени в Историческом сквере. Не менее серьезная работа — над внутренним содержанием капсулы. Это должно быть послание людям будущего от всего городского сообщества. Потому важно, чтобы в его обсуждении приняло участие максимальное число екатеринбуржцев. Церемония извлечения исторической капсулы времени состоится в День города, 18 августа. Закладка новой будет произведена 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга», — написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Напомним, что в конце июня власти Екатеринбурга презентовали капсулу времени, которую заложат 18 ноября в Историческом сквере в честь 300-летия города. Новая емкость создана из карбона, что обеспечит сохранность ее содержимого для будущих поколений горожан.
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