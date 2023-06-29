Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени

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Посылка в будущее

В Екатеринбурге презентовали капсулу времени, куда положат послания для будущего поколения горожан ...

Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...

На акции «Ночь музеев» побывало более 150 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге во Всероссийской акции «Ночь музеев» приняли участие более 150 тыс. ...

Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...

В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...