Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

Материалы по теме

На акции «Ночь музеев» побывало более 150 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге во Всероссийской акции «Ночь музеев» приняли участие более 150 тыс. ...

Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...

В Екатеринбурге к 300-летию города появится фестивальная инфраструктура

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Историческом сквере за неделю до 300-летия Екатеринбурга появится фестивальная ...

В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...

День города в Екатеринбурге посетили 1,2 млн горожан

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В праздничных мероприятиях, организованных к 296-летней годовщине Екатеринбурга, ...