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Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в Историческом сквере в рамках празднования 300-летия города. Новая емкость изготовлена из карбоновой ткани, что обеспечит сохранность ее содержимого для будущих поколений горожан.

Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

В личном Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что сейчас ведется работа над внутренним содержимым капсулы времени. Принять участие в этом могут все жители города.

«Не менее серьезная работа ведется над внутренним содержанием капсулы. Это должно быть послание людям будущего от всего городского сообщества. Потому важно, чтобы в его обсуждении приняло участие максимальное число екатеринбуржцев. До августа любой горожанин на сайте капсула300.екатеринбург.рф может заполнить анкету, высказать свои предложения», — написал градоначальник.

Напомним, что церемония извлечения исторической капсулы времени состоится в День города, 18 августа. Закладка новой будет произведена 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга.
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