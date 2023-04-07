План юбилея готов

В Екатеринбурге власти представили предварительную программу празднования 300-летия города. Она включает в себя как план визуального оформления уральской столицы, так и культурно-просветительские, развлекательные, а также спортивные события.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, подчеркнул, что существующий проект необходимо тщательно проработать, а также максимально ответственно подойти к его реализации. В ходе заседания оргкомитета по подготовке к юбилею он отметил, что до начала праздника остается довольно мало времени.



«До торжества остались считанные месяцы, и это время нужно использовать максимально эффективно — завершить масштабные и долгосрочные проекты, окончательно определиться с праздничной программой. Этот год должен стать особенным в истории Екатеринбурга, запомниться яркими событиями», — сказал Евгений Куйвашев.



Так, в июле 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева началась реконструкция летней эстрады в ЦПКиО им. В.В. Маяковского.



«17 августа в парке Маяковского откроется после реконструкции единственный в УрФО полноценный летний театр. Открытие пройдет с участием Уральского академического филармонического оркестра и маэстро Валерия Гергиева. Этот проект будет служить очень серьезным наследием в одном из самых любимых мест отдыха наших горожан», — сказал Алексей Орлов.



Глава Екатеринбурга также подчеркнул, что открытие летнего театра в год празднования юбилея стало возможным благодаря помощи главы региона. Мероприятие состоится в рамках Фестивальной недели, которая будет проходить в дни празднования юбилея Екатеринбурга.



Фестивальная неделя, приуроченная к 300-летию Екатеринбурга, пройдет в городе с 12 по 19 августа. В эти дни в Историческом сквере будет работать площадка современной событийной инфраструктуры, на которой будут представлены разноплановые мероприятия. Например, в один из дней она станет центром инклюзивного творчества с мастер-классами, выставкой и ярмаркой работ мастеров с особыми потребностями. Также в дни Фестивальной недели Екатеринбург ждет масштабный мультимедиаперформанс с применением технологий дополненной реальности — на акватории городского пруда и набережной будет создана серия арт-объектов, рассказывающих об истории уральской столицы.



А 18 августа в Историческом сквере состоится выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 году — в год 250-летия Екатеринбурга. В год 300-летия города планируется также закладка новой капсулы. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в капсулу будет добавлена информация о главах Екатеринбурга и городской думы, а также о знаковых событиях в жизни уральской столицы за последние 50 лет.



Под эгидой 300-летия Екатеринбурга также будет проведен Всероссийский форум городов трудовой доблести, который впервые пройдет в уральской столице по инициативе губернатора Свердловской области и по поручению президента России и правительства РФ.



Одновременно с праздничными мероприятиями к 300-летию города в Екатеринбурге будет проходить Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Знаковое событие объединит 3,4 тыс. спортсменов из более 240 вузов из 94 стран.



Также в юбилейный для города год муниципальные власти будут активно приводить в порядок объекты культурного наследия. Ремонт фасадов и кровель, а также комплексная реставрация пройдет на 13 объектах. В общей сложности из местного бюджета на эти цели будет выделено свыше 300 млн руб.



Кроме того, как рассказал глава города в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», в ближайшее время в уральской столице начнется благоустройство Литературного квартала. Здесь будут проведены работы по ремонту кровель и фасадов на наиболее значимых объектах. Также городские власти рассчитывают благоустроить тротуары, дорожки, установить малые архитектурные формы, обустроить пандусы для маломобильных категорий граждан и создать систему навигации для посетителей.



Ранее градоначальник анонсировал появление к празднованию 300-летия города первого участка единой пешеходной набережной реки Исети. Он будет проходить от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса.



«К 300-летию города будет реализован пилотный участок — от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса. Каждый участок набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития. А конкретно здесь благоустройство проводится практически с нуля», — написал глава города в личном Telegram-канале.



По его словам, работы на этом участке начнутся в ближайшее время, и уже к августу здесь появятся новые облагороженные комфортные зоны отдыха с озеленением, а также пирс, амфитеатр и велосипедная инфраструктура.