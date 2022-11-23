Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах реконструкции театра «Колизей»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» рассказал о планах реконструкции самого первого театра города — театра «Колизей». Глава города анонсировал, что работы на объекте начнутся уже в 2024 году.



Так, ожидается, что к концу текущего года будет подготовлена научно-проектная документация для реставрации здания. После этого специалисты приступят непосредственно к самим работам. Предполагается отремонтировать фасад театра и его декоративное убранство, установить новые элементы освещения, заменить окна, двери, обновить входные группы.



Кроме этого, градоначальник напомнил о планах городских властей по ремонту муниципальных объектов культурного наследия. Так, в юбилейный для уральской столицы год ремонт фасадов и кровель, а также комплексная реставрация будет проводиться на 13 объектах. В общей сложности из местного бюджета на эти цели будет выделено свыше 300 млн руб.



Отдельным пунктом глава Екатеринбурга выделил работы по благоустройству Литературного квартала. Здесь будут проведены работы по ремонту кровель и фасадов на наиболее значимых объектах. Кроме того, городские власти рассчитывают благоустроить тротуары, дорожки, установить малые архитектурные формы, обустроить пандусы для маломобильных категорий граждан и создать систему навигации для посетителей.



Также Алексей Орлов рассказал, что в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга в Год педагога и наставника в Академическом районе состоится открытие учебного корпуса (музыкального отделения) Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова. Учебный корпус, площадь которого составит 628 кв. м., будет расположен на улице Академика Парина, 33. Торжественная церемония открытия состоится ко Дню города, чтобы юные музыканты 1 сентября смогли начать обучение.